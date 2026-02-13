El sencillo gesto que restaura el sistema del elevalunas que no hace caso y evita una visita al taller

Una de las cosas más molestas que hay cuando vas conduciendo, es darle al botón para bajar la ventanilla y que esta presente algún fallo que le impida realizar dicha acción.

Incluso puede ser que tu coche sea capaz de subir o bajar la ventanilla con tan solo un toque de dedo, pero cuando este sistema falla puede resultar un sorpresa desagradable en el momento.

Aunque pienses que el sistema se ha roto y que no te vas a librar de pasar por el taller para arreglarlo, lo cierto es que lo que le pasa a tu ventanilla es algo tan simple como que el sistema se ha descalibrado.

Ventanillas empañadas | Centímetros Cúbicos

Esto puede ser debido a alguna desconexión o bajada de tensión de la batería de tu coche, que haya provocado que el control de las elevalunas olvide los límites de la puerta.

La respuesta del coche a este problema es desactivar la subida automática de las ventanillas para evitar cualquier tipo de avería mayor en el vehículo, lo cual te obliga a dejar apretado el botón para subir o bajar la ventanilla del todo.

Lo que mucha gente no sabe es que para solucionar esto, basta con un protocolo de reajuste que es extremadamente sencillo y rápido de hacer.

Puerta del coche | Centímetros Cúbicos

Para ello, deberemos encender el contacto del coche y con la ventanilla subida, pulsar el botón para bajarla por completo. Una vez la ventanilla ya está bajada del todo, deberá mantener el botón pulsado durante otros cinco segundos.

Después tendrá que hacer lo mismo pero al revés, pulsar el botón para volver a subir la ventanilla y mantenerlo otros cinco segundos adicionales una vez se haya completado la acción.

Tras soltar el botón después de haber hecho las dos acciones, el sistema debería haberse recalibrado solucionando así el problema.