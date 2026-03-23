BYD no se conforma con sus coches eléctricos y anuncia el cargador que puede cambiar la movilidad para siempre

La electrificación ha redefinido el status quo de la industria del automóvil. Algunas marcas se han quedado a medio camino y otras que llevan año siendo previsoras y han apostado fuerte por la sostenibilidad y la tecnología han ganado bastante protagonismo. Ahí está BYD, nacida en 2003 y que en un par de años ha pasado de ser una completa desconocida a estar tan en boca de todos que ya usted puede considerarlo una pesadez. Sin embargo, sigue dando motivos para nombrarla una y otra vez.

Al margen de sus coches eléctricos que están triunfando en el mercado, BYD ha tomado el conjunto de la electrificación de la movilidad como su negocio. Ahora, han anunciado el lanzamiento de un cargador que puede ser un cambio de paradigma por la altísima velocidad a la que consigue recuperar la capacidad de la batería, tan rápido como parar para repostar gasolina. Una excusa menos para que los vehículos eléctricos salgan perdiendo en la comparación con los de combustión.

BYD Flash Charging | BYD

Exclusividad de la marca

Hablamos del sistema Flash Charger, que permite cargar del 10% al 70% de la autonomía en solo cinco minutos y hasta el 97% en nueve minutos. Aunque lo más impresionante es que incluso con temperaturas inferiores de -30ºC que afectan negativamente al rendimiento de los sistemas eléctricos, se podrá realizar una carga del 20% al 97% en solo doce minutos.

Consigue estos datos portentosos gracias a un único conector de 1.500 kW y, eso sí, está destinado en exclusiva a los coches BYD que integran la batería Blade Battery. La segunda generación, la más nueva, es la que podrá cargarse con las velocidades más altas como las mencionadas, si se trata de la primera generación, se ralentiza un poco más.

BYD Flash Charge | BYD

Un diseño solvente

El Flash Charger no solo soluciona el inconveniente del tiempo de espera para cargar la batería, sino que soluciona otros problemas básicos que tienen las estaciones de carga. El diseño en T de este sistema logra que los cables tan pesados, que salen de la parte superior, no toquen el suelo, evitando contacto con otros elementos que pudieran poner en riesgo el funcionamiento de los propios cables.

En China, país de origen de BYD y donde hay más densidad de sus modelos, ya están instalados más de 4.200 Flash Charger. La expectativa es acabar 2026 con alrededor de 20.000 de estos puestos de carga distribuidos por todo el gigante asiático. Teniendo en cuenta el alto ritmo de la expansión de la marca en Europa, es probable que no tarden en llegar también a nuestro continente.