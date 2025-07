Basic Edition, lo más accesible en la gama Opel

Pocos coches nuevos quedan por debajo de los 20.000 euros. Menos aún si se trata de un SUV con motor turbo de 136 caballos, etiqueta C de la DGT y un equipamiento de seguridad respetable. Opel lo sabe bien, y por eso ha lanzado el nuevo Mokka Basic Edition, una versión pensada para quien necesita coche sin florituras. Blanco, sin opciones y sin postureo. Pero tampoco viene pelado donde importa.

Esta versión no busca encandilar a nadie con adornos ni personalizaciones infinitas y ofrece algo cada vez más raro en el mercado: un coche normal, con todo lo necesario y a un precio razonable. Si encaja contigo, perfecto. Si no, Opel te invita a subir de peldaño y pagar más. No hay más misterio.

Por 19.900 euros (eso sí, financiando con la marca) te llevas un coche bien planteado, con una mecánica fiable y solvente. El motor 1.2 Turbo de 136 CV con cambio manual mueve con soltura al Mokka, con consumos razonables y sin renunciar a cierta alegría al volante. No es un coche para presumir con los vecinos, pero sí para usarlo a diario sin renunciar a nada importante.

Lo justo, pero sin tacañerías

A diferencia de lo que suele asociarse a una versión básica, el Mokka no recorta donde no debe. De serie incluye faros LED, control de crucero, alerta de colisión con frenado automático, asistente de carril, lector de señales, detector de fatiga y presencia de peatones. Todo lo fundamental en seguridad, sin obligarte a pasar por caja.

En equipamiento tampoco se queda corto. Viene con climatizador, instrumentación digital, sistema multimedia con pantalla táctil, conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, bluetooth, radio digital, sensor de lluvia y volante multifunción forrado en piel. Las llantas son de chapa, pero con 16 pulgadas y un diseño que no desentona nada.

La mayor limitación está en la personalización. Solo se ofrece en color blanco y no admite opciones ni extras. Lo tomas o lo dejas. Es un planteamiento sin rodeos: simplificar para ajustar al máximo el precio sin comprometer la base del coche. Para muchos, esto es incluso un alivio. Nada de catálogos infinitos ni sorpresas al configurar.

Opel Mokka Basic | Opel

Sencillez con sentido práctico

El Mokka Basic Edition no busca llamar la atención de su comprador, sino facilitar la compra en sí. Está pensado para quien quiere coche nuevo, con garantía y sin complicaciones. Un vehículo moderno, funcional y con todo lo necesario para el día a día. No es una ganga, sino una compra inteligente si se compara con el mercado de ocasión, que a veces pide lo mismo por coches con cinco años.

El motor es uno de sus puntos fuertes. Tiene fuerza suficiente para moverse con agilidad tanto en ciudad como en carretera y no penaliza el consumo. En un momento donde muchos modelos de entrada recurren a mecánicas raquíticas, este 1.2 Turbo se agradece. Opel ha conseguido un equilibrio sensato: ni justo, ni sobredimensionado.

Además, esta versión responde a una necesidad real del mercado: coches sin pretensiones, pero con todo lo importante. No todos los compradores quieren pantallas gigantes, interiores de colores o efectos de luz. Algunos solo buscan un coche que los lleve, y aquí lo tienen.

¿El Opel Mokka más lógico?

Puede que no sea el más llamativo, ni el que mejor queda en Instagram. Sin embargo, si lo que se busca es un coche nuevo, eficiente, completo y sin sustos en el precio, el Basic Edition tiene mucho sentido. Más aún si tenemos en cuenta cómo ha subido el coste de los coches nuevos en los últimos años.

Con esta versión, Opel deja clara su estrategia: ofrecer un coche funcional, bien equipado y con un precio transparente. No hay trampas, ni descuentos camuflados, ni paquetes obligatorios. Solo un coche que cumple con lo que promete, sin más vueltas.

En estos tiempos en que hasta los modelos más modestos se disfrazan de lujo para justificar sus precios, este Mokka juega en otra liga. La del sentido común. Sinceramente, es un alivio.