La KTM 790 DUKE 2027 se renueva con menos peso, nueva ergonomía y 105 CV

KTM ha presentado la nueva 790 DUKE 2027, una profunda actualización de su naked de media cilindrada que estrena diseño, revisa la ergonomía y mejora el equipamiento de serie.

KTM 790 DUKE 2027 | KTM

El modelo mantiene el motor bicilíndrico LC8c de 799 cc, ahora adaptado a la normativa Euro 5+, con dos niveles de potencia: 105 CV y una versión de 95 CV apta para el carnet A2.

KTM 790 DUKE 2027 | KTM

Conocida tradicionalmente como The Scalpel, la 790 DUKE adopta una imagen más cercana a las 990 DUKE y 1390 SUPER DUKE R. El frontal incorpora un nuevo grupo óptico, un carenado de mayor tamaño y un depósito rediseñado que, además de modificar la estética, contribuye a una mejor integración del piloto.

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Ergonomía revisada y 2 kilos menos

La principal evolución del modelo está en la posición de conducción. KTM ha rediseñado el denominado triángulo de pilotaje con un manillar más abierto, nuevas estriberas para piloto y pasajero y un asiento de nueva factura. También estrena subchasis trasero y nuevas tijas de dirección.

KTM 790 DUKE 2027 | KTM

Pese a ofrecer una apariencia más voluminosa, la motocicleta reduce su peso en 2 kg, una cifra que, según la marca, mejora la agilidad y el tacto del tren delantero.

KTM 790 DUKE 2027 | KTM

Frenos WP y neumáticos Pirelli de serie

Otra de las novedades es la incorporación de un nuevo sistema de frenos radiales WP, desarrollado por la propia firma, junto a un amortiguador de dirección WP incluido de serie. El objetivo es ofrecer una frenada más progresiva y con menor esfuerzo sobre la maneta.

KTM 790 DUKE 2027 | KTM

Parte ciclo se mantienen las suspensiones WP APEX, aunque reciben una actualización:

Horquilla invertida de 43 mm con 150 mm de recorrido y ajustes de compresión y extensión.

Amortiguador trasero WP APEX Monotube con 170 mm de recorrido, regulable en precarga y extensión.

KTM 790 DUKE 2027 | KTM

Ajuste rápido mediante un dial de cinco posiciones.

De serie también monta Pirelli Diablo Rosso IV, sustituyendo a la especificación anterior.

Adiós al modo Demo

KTM 790 DUKE 2027 | KTM

KTM ha confirmado además la eliminación progresiva del modo Demo en sus futuros modelos, una decisión tomada tras recoger las opiniones de los usuarios. De este modo, la 790 DUKE 2027 simplifica su oferta electrónica manteniendo el enfoque en una conducción más directa.

La renovada naked llegará como una de las principales apuestas de KTM en el segmento de media cilindrada, con un planteamiento que combina una mecánica conocida con importantes cambios en ergonomía, parte ciclo y equipamiento.