Aunque la DGT te haya dicho que no, tu coche sí puede tener pegatina: así puedes comprobarlo

Hasta hace poco, el etiquetado medioambiental era un tema que sólo preocupaba en las ciudades donde se había convertido en el filtro que determinaba si podías circular (o no) por determinadas zonas. Ahora es el sistema que usan las 149 ciudades con más de 50.000 habitantes que, el pasado 1 de enero de 2023, activaron sus Zonas de Bajas Emisiones… y miles de conductores tienen que lucir el distintivo circular en el parabrisas de su coche. Podrían ser algunos más porque, aunque la DGT te haya dicho que no, tu coche sí puede tener pegatina: ¿sabes cómo comprobarlo?

Fue en 2016 cuando la Dirección General de Tráfico envió miles de distintivos: otros conductores no tuvieron esa suerte y tuvieron que comprar la pegatina que correspondía a su vehículo. Para clasificar el parque automovilístico nacional, la DGT empleó la fecha de matriculación como filtro porque suele coincidir con la norma Euro que está vigente en ese momento: el problema es que no siempre se cumple esta premisa, ya que, en ocasiones, la matriculación es posterior a los años de esa homologación.

Etiqueta DGT | Ayuntamiento de Madrid

¿Cómo saber cuál es mi pegatina?

Por esta razón, algunos conductores se encuentran con una sorpresa cuando verifican cuál es su distintivo en la web de Tráfico: es otro diferente (normalmente este error se da con las pegatinas B y C) o sí le corresponde etiqueta cuando pensaba que no era así. Hay dos formas de revisar que la información de la DGT es correcta.

Ficha técnica: lo normal es que en ella aparezca la norma Euro.

lo normal es que en ella aparezca la norma Euro. Número de bastidor: con este dato puedes llamar al fabricante y te confirmarán la norma Euro de tu coche.

Los vehículos Eco (híbridos, microhíbridos y gas) y Cero (eléctricos e híbridos enchufables) no suelen presentar problemas. El foco está en la categoría A (sin distintivo), en la B y en la C. De forma orientativa, los primeros suelen ser vehículos homologados con la norma Euro 1 y Euro 2 (gasolina) o Euro 1, Euro 2 y Euro 3 (diésel). Los B suelen regirse por la Euro 3 (gasolina) o por la Euro 4 y Euro 5 (diésel), mientras que los C incluirían la Euro 4, Euro 5 y Euro 6 (gasolina) y la Euros 6 (diésel).

etiqueta-emisiones-dgt-0217-01 | Centímetros Cúbicos

¿Cómo reclamar la pegatina que me corresponde?

Si has comprobado en la ficha técnica o con el fabricante que sí te corresponde la etiqueta de la DGT, puedes reclamarla. ¿Cómo? Pidiendo a la marca el certificado de la norma Euro de tu coche (puede ser gratis… o no): con este documento tendrás que ir a la ITV para que actualicen la ficha técnica y de ahí, a la Jefatura de Tráfico. Este trámite (englobado dentro de ‘Anotaciones de cualquier clase’) solamente se puede llevar a cabo de forma presencial y tiene un coste: 8,67 euros (precio de 2022).

El último paso consiste en comprar la pegatina de la DGT. Si te mandó un distintivo erróneo, tendrás que seguir los mismos pasos y acudir a una de las oficinas de Tráfico con toda esta documentación, el permiso de circulación y el DNI del propietario del vehículo: allí actualizarán la información de tu coche y pedirán una etiqueta nueva, que te llegará a tu domicilio gratis.