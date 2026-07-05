El Audi más vendido en España se retira este año, pero aún puedes hacerte con él a precio especial por 180 euros al mes

El Audi A1 está viviendo sus últimos meses como uno de los pocos utilitarios prémium que quedan en el mercado. Audi ha decidido no desarrollar una nueva generación directa de su coche más pequeño, pero todavía es posible comprarlo nuevo con una promoción que reduce su cuota hasta los 180 euros al mes.

La cifra resulta especialmente llamativa para un modelo de Audi con 116 CV y un acabado relativamente completo. Sin embargo, como sucede habitualmente con las financiaciones multiopción, esa mensualidad no representa por sí sola el coste real del coche. Para conocerlo hay que sumar la entrada, las 48 cuotas y un importante pago final.

Audi A1 | Audi

Un Audi A1 por 180 euros al mes, pero con una cuota final de más de 17.000 euros

La oferta corresponde al Audi A1 Sportback Advanced 30 TFSI, equipado con un motor de gasolina de tres cilindros y 116 CV, asociado a un cambio manual de seis velocidades. El precio promocionado financiando es de 23.148,28 euros.

Para acceder a él hay que aportar una entrada de 3.341,41 euros y pagar 48 cuotas mensuales de 180 euros. Una vez cumplidos los cuatro años, el cliente deberá decidir si devuelve el vehículo, lo cambia por otro Audi o se lo queda abonando una cuota final de 17.324,48 euros.

La financiación aplica un TIN del 8,25% y una TAE del 9,23%. Después de añadir los intereses y la comisión de apertura, el precio total a plazos asciende a 29.692,12 euros. Es decir, financiarlo hasta quedárselo supone pagar aproximadamente 6.544 euros más que el precio promocionado al contado.

Audi A1 Allstreet | Audi

La cuota pequeña no significa que el coche cueste menos de 9.000 euros

El atractivo de este tipo de ofertas está en que permiten conducir un coche nuevo pagando una mensualidad contenida. No obstante, los 180 euros mensuales pueden ofrecer una percepción incompleta del coste, porque las 48 cuotas únicamente suman 8.640 euros.

El resto del precio queda repartido entre la entrada inicial y, sobre todo, la cuota final. Además, el valor garantizado está calculado para un uso de 10.000 kilómetros al año, por lo que devolver el vehículo con más kilometraje o con desperfectos puede implicar costes adicionales.

La operación puede tener sentido para quien quiera cambiar de coche cada cuatro años y prefiera mantener una cuota mensual baja. Es menos atractiva para quien tenga claro desde el principio que quiere conservar el A1 durante muchos años, ya que deberá afrontar el pago final o refinanciarlo, añadiendo potencialmente más intereses.

Audi A1 Allstreet | Audi

El último utilitario de Audi se acerca al precio de coches generalistas

El precio promocionado de 23.148 euros permite al A1 situarse cerca de utilitarios y compactos de marcas generalistas con acabados superiores. Sin promoción, la versión Advanced 30 TFSI aparece con precios próximos a los 29.000 euros, por lo que el descuento es significativo.

A cambio, el A1 ofrece 116 CV, cinco puertas, un maletero de 335 litros, instrumentación digital, compatibilidad con teléfonos móviles, sensores traseros de aparcamiento y llantas de aleación de 16 pulgadas. Su principal limitación es que mantiene una mecánica de gasolina con etiqueta C y no cuenta con ninguna versión híbrida o microhíbrida que pueda obtener el distintivo ECO.

Eso no le ha impedido seguir siendo un modelo importante para Audi en España. Su tamaño urbano, su imagen de marca y la desaparición de alternativas como el antiguo MINI de planteamiento más convencional lo mantienen como una opción poco habitual dentro del mercado.

Audi A1 | Audi

Una despedida importante, siempre que se entienda la financiación

El Audi A1 representa una especie en extinción. Las marcas prémium están abandonando los coches pequeños para concentrarse en SUV, eléctricos y modelos de mayor margen comercial. Por eso, esta promoción puede resultar interesante para quien todavía busque un utilitario con una imagen más exclusiva.

Pero la cifra verdaderamente importante no son los 180 euros mensuales. Quien quiera conservarlo terminará pagando 29.692 euros, siempre que abone la última cuota sin volver a financiarla. La oferta no es necesariamente mala, pero demuestra por qué nunca conviene valorar un coche únicamente por la mensualidad que aparece en letras grandes