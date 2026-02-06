Uno de los videojuegos de coches más esperados del año ya tiene fecha de lanzamiento y llega con más de 550 modelos

Cinco años son muchos, y más largos se hacen cuando se está esperando. Es lo que le ha pasado a los miles de fans de uno de los videojuegos de coches más populares de la historia, el Forza Horizon de los desarrolladores Playground Games y Turn 10 Studio. Este 2026 saldrá a la venta la sexta entrega de la saga y ya hay fecha de lanzamiento. Ha comenzado la cuenta atrás.

El Forza Horizon 6 continuará con la metodología de mundo abierto. Si la anterior edición estaba ambientada en México, en la sexta se cruzará el Pacífico, porque el país protagonista será Japón, un lugar con bastante tradición automovilística (ahí están marcas como Toyota, Mitsubishi o Subaru) y que ya ha sido escogido para enmarcar otros productos audiovisuales como la tercera película de A todo gas, Tokyo Drift.

Diversidad de entornos

Precisamente, el drift y el tuning, dos pasiones automovilísticas en la nación asiática, tendrán un fuerte papel en este videojuego. Además, los jugadores podrán recorrer las calles de la capital japonesa, uno de los entornos más urbanos del mundo entero, pero al mismo tiempo tendrán la posibilidad de conducir por zonas rurales propias del país nipón.

Forza Horizon 6 | Microsoft Games

Para poder disfrutar de toda esta variedad, habrá que esperar hasta el próximo 19 de mayo, fecha de lanzamiento del Forza Horizon 6. Estará disponible para Xbox (nace para esta consola), para ordenador y como tarde desde 2027 también llegará a PlayStation 5. Por lo tanto, los usuarios de PlayStation no tendrán que esperar tanto por la sexta edición como lo hicieron con la quinta, que salió en 2021 pero solo pudo jugarse en la consola de Sony desde 2025.

Presencia de marcas japonesas

El Forza Horizon también despliega uno de los mayores volúmenes de modelos de la historia de los videojuegos con más de 550 coches. Entre ellos, los dos que protagonizan su portada, un Land Cruiser y el nuevo Toyota GR GT. En definitiva, un vehículo para subir por las colinas japonesas y otro para marcar con la goma de sus neumáticos el asfalto de las gandes ciudades.

Entre los coches que podrán ser escogidos destacan el Porsche 911 GT1 Strassenversion, Maserati MC20 2022 o el Hyundai IONIQ 5 N 2023. También hay opciones muy tradicionales como un BMW M3 de 1998, un Mitsubishi Lancer Evo VI o un Lancia Delta S4 de 1986. En general, y como es lógico, hay una especial presencia de marcas japonesas para hacer más realista que el juego se desarrolle en este país tan místico y amante del motor.