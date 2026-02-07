Los coches más limpios pierden privilegios: así cambian las normas para los vehículos Etiqueta 0

La ventaja clave de los coches eléctricos en ciudad tiene los días contados, según la DGT. Tráfico acaba de confirmar cambios drásticos que afectan directamente a tu movilidad diaria.

Según la resolución del BOE del 14 de enero de 2026, las reglas del juego han cambiado para siempre. ¡Atención! Tu etiqueta Cero Emisiones ya no te da vía libre en los carriles VAO. Así de claro. Si te compraste un eléctrico para saltarte los atascos tú solo, se acabó el privilegio.

Una nueva resolución de la DGT para este 2026 prioriza ahora la ocupación real sobre el tipo de motor. A partir de ahora, para entrar en el carril VAO necesitarás llevar al menos a dos personas a bordo, igual que un coche diésel o gasolina.

Esta medida busca frenar el colapso que los propios coches eléctricos están causando en estos carriles por ir con un único ocupante. El cambio será progresivo y dependerá de lo que dicten los paneles luminosos en cada acceso.

Si el panel no lo permite explícitamente, los vehículos Cero, ECO, C o B tienen prohibido el paso con una sola persona. El carril VAO de la A-2 en Madrid es el primero en aplicar este veto. Camiones y ciclomotores siguen teniendo prohibida la entrada.

La prioridad de Tráfico ha cambiado: ahora importa cuántos sois, no cómo se mueve tu coche. Esta normativa responde a la necesidad de una gestión más eficiente ante el aumento de vehículos eléctricos. Recuerda revisar siempre los paneles variables antes de entrar para evitar sorpresas.