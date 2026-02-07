Marlaska defiende que "una sola vida" salvada es "más que suficiente" para hacer obligatorio el uso de la baliza V16

"En el caso de la baliza V16, estamos convencidos de que va a ayudar a reducir el número de personas atropelladas al abandonar su vehículo tras cualquier incidencia. Creemos que la baliza puede salvar vidas y una sola vida protegida es más que suficiente para hacer obligatorio su uso" , ha señalado Marlaska durante la jornada 'Peatones y seguridad vial' celebrada en la sede de la Dirección General de Tráfico.

En la inauguración de la jornada, ha recordado que en el año 2024 murieron atropelladas 207 personas en ciudades y pueblos, lo que supone el 42% del total de víctimas mortales en núcleos urbanos, mientras que, en el año 2025, fallecieron 103 personas por atropello en las carreteras, el 10% de los fallecidos en siniestros viales en vías interurbanas.

"Son cifras que con todo su dramatismo explican la necesidad de organizar una sesión de reflexión y estudio" , ha dicho Marlaska, destacando que esta jornada pone a los peatones "en el centro" de las políticas públicas: "Para nosotros es un axioma que la movilidad segura empieza por proteger al más vulnerable, el peatón".

También ha reconocido que el ser humano "comete errores" , por lo que, en sus palabras, el sistema "debe estar preparado para que esos errores no terminen en tragedia". "Eso es la base del sistema seguro, que exige un esfuerzo comprometido de administraciones, ayuntamientos, servicios técnicos, policías y sociedad civil", ha dicho.

Asimismo, ha explicado que ciudad y carretera "son ámbitos distintos" , por lo que "la problemática del peatón exige respuestas diferentes". "En el ámbito urbano los peatones son el primer colectivo de fallecidos, los atropellos son las primera causa de siniestro mortal en las ciudades" , ha alertado.

El ministro del Interior también ha destacado que el 35% de los peatones cruzan "pendientes del móvil, sin prestar la debida atención". "Esto no va de culpabilizar, va de comprender para actuar, y debemos entender que el móvil y otros dispositivos se han instalado en nuestra vida cotidiana y, cuando esa dependencia se traduce en un uso inadecuado, se convierte evidentemente en un problema de seguridad y, por lo tanto, en un problema social", ha avisado.

En este sentido, Marlaska ha recalcado que existe un "porcentaje significativo" de peatones que en ocasiones cruzan el semáforo en rojo o fuera del paso de peatones, "ya sea por impaciencia, por rutina o por familiaridad con el entorno, lo más peligroso".