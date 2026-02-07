Este Toyota es el todoterreno por antonomasia, y estas son sus posibilidades antes del futuro eléctrico

No es ningún secreto la postura de Toyota en relación con los coches cien por ciento eléctricos. Entre híbridos y combustión interna pura reparte sus gamas regionales el fabricante japonés, que cuenta con excepciones como el bZ4X y la versión a batería del C-HR en lo que a modelos BEV respecta. El Mirai, en tanto, representa la movilidad predilecta de la marca, la que ésta visualiza para el futuro cuando los combustibles convencionales se hayan extinguido.

Pero Toyota se toma sus tiempos, no los acelera, no se precipita. Al mismo tiempo que entiende que la electrificación total no puede ser la solución absoluta para cada cliente, aún le ve una larga vida a los motores térmicos. Por algo no se apura a lanzar el Yaris eléctrico que las autoridades deslizaron hace casi un año que tienen en los planes. Por algo da pasos a cuentagotas, si bien el 2026 asoma como un año clave en la materia, debido a la reciente presentación de la Hilux BEV y al cercano estreno del mini Land Cruiser FJ cero emisiones.

A propósito, ¿qué se sabe del Toyota Land Cruiser todo eléctrico que alguna vez la firma mostró en modo concept car? Aquel todoterreno experimental con diseño urbano revelado en el Japan Mobility Show 2023 significó una introducción no menor, ya que desde ese entonces el vehículo se postula como un adelanto a un futuro modelo de producción en serie.

Toyota Land Cruiser | motor.atresmedia.com

¿Y si le agregamos una escala de transición al Toyota Land Cruiser eléctrico?

En el contexto de cautela en el que Toyota se desenvuelve con los eléctricos a batería, el desarrollo de un Land Cruiser BEV no debe tomarse como uno más. Hablamos del nombre con más años en actividad en el mercado, por lo cual habría un prestigio y una tradición en riesgo.

No obstante, entre trascendidos y el pulso que marca la competencia –ya existen SUVs todoterreno eléctricos que invitarían a Toyota a entrar en el juego, como el Clase G con tecnología EQ de Mercedes y el Jeep Recon–, todo indica que este vehículo será realidad, y que el inicio de su fabricación ocurriría en el 2027 en Estados Unidos. Pero antes...

Si la clave radica en no actuar antes de tiempo, ¿por qué no pensar en una escala previa al modelo todo eléctrico? No sería descabellado que en la hoja de ruta del Toyota Land Cruiser figurase una motorización de transición de momento inédita para el vehículo.

Toyota Land Cruiser Mild Hybrid | Toyota

La posibilidad de un PHEV para el Toyota Land Cruiser

Bien conoce el Land Cruiser la electrificación. La hibridación ligera, pero electrificación al fin. El modelo 2024 inició una nueva generación con arquitectura mild-hybrid basada en el sistema i-FORCE MAX y el lanzamiento continuó en 2025 con una versión europea turbodiésel de 48 voltios. Lo que el Land Cruiser no conoce hasta ahora es la propulsión híbrida enchufable. No puedo dejar de pensar en declaraciones de voces autorizadas provenientes, justamente, del mercado donde tendrá lugar la producción del modelo eléctrico.

"El mayor cambio, con diferencia, entre todos los sistemas de propulsión, es el PHEV. (...) Hay gente que considera un PHEV en lugar de un EV”, explicó meses atrás, sobre el impacto de los enchufables en los clientes de Estados Unidos, Cooper Ericksen, vicepresidente sénior de Producto y Vehículos Eléctricos de Batería (VEB) de Toyota Norteamérica. No sería prudente, como conclusión, cerrar la puerta a la posibilidad de comercializar, junto al cero emisiones, una variante PHEV si la plataforma del BEV permite optimizar recursos. Claro, la expectativa, de suceder este escenario, se trasladará al mercado europeo.