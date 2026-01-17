Kia aumenta su apuesta por los eléctricos con tres nuevos coches de espíritu deportivo

El Salón del Automóvil de Bruselas, que celebra su 102ª edición entre el 9 y el 18 de enero, ha protagonizado un potente comienzo del año para algunas marcas. Una de las más sonadas ha sido Kia, que ha elevado su apuesto por la electrificación de su catálogo al presentar tres nuevos coches con esta motorización y con una particularidad, tendrán espíritu deportivo.

De esta manera, el fabricante surcoreano se empeña en desmentir a quienes aseguran que la deportividad está íntimamente ligada con la gasolina y, por eso, los eléctricos nunca podrán adquirir un verdadero talento deportivo. Los tres coches con los que Kia intenta luchar contra esta mitología, y que integran el sobrenombre GT, será el SUV compacto EV3, el SUV mediano EV5 y el hatchback EV4.

Tracción total, 400 CV y 4 segundos. Descubre el Kia EV4 GT que llega en 2026 | KIA

Doble propulsión

Tanto al EV3 GT y el EV4 GT (coches de dimensiones muy similares) incluirán la misma motorización. Tendrán un propulsor para el eje delantero de 194 CV y uno para el trasero de 94 CV, concluyendo en una potencia combinada de 288 CV. Así, el EV3 GT podrá acelerar de 0 a 100 kn/h en 5,7 segundos, mientras que el EV4 GT reduce minimamente la cifra hasta los 5,6 segundos.

Sus motores eléctricos se alimentarán de la misma batería que Kia suele usar para sus versiones Long Range, es decir, contará con 81,2 kWh. Aunque la autonomía de estos dos vehículos no ha sido desvelada en su presentación, se intuye que superará los 600 kilómetros, como en el resto de coches de la marca que ya están en el mercado y cuentan con idéntica capacidad de batería.

Respecto al EV5 GT (de mayor complexión) se han dado a conocer menos detalles. No obstante, es probable que no diste mucho de la motorización de su versión no deportiva, y la autonomía de la variable Long Range. La diferencia de este modelo GT consistirá en los detalles estéticos que le acercan a un coche de competición, como los pedales o los asientos.

KIA EV4 GT LINE | CC

Lectura preventiva

Además, el EV5 GT añadirá neumáticos deportivos y sistemas de conducción avanzados como la suspensión que se adapta a la carretera con una tecnología de lectura preventiva. Con todo, no solo será un coche más deportivo, sino también ganará condiciones de todoterreno por su flexibilidad para enfrentarse a las irregularidades y obstáculos que se pongan delante.

Estas tres versiones GT dan un nuevo golpe sobre la mesa de la electrificación por parte de Kia. La marca surcoreana tiene que apostar fuerte frente a los fabricantes de sus vecinos chinos y al intento desesperado de los europeos por no ceder terreno en el mercado. Kia ya ha demostrado que tiene espacio en la nueva era del automovilismo, pero reclama más.