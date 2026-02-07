Un coche sin conductor recorre Vigo y puedes usarlo gratis

Si te gustaría moverte por el campus de la UVigo sin caminar bajo la lluvia gallega o sin buscarte la vida con el coche, el vehículo autónomo que acaba de estrenarse este miércoles viene a solucionarte el día. Este proyecto lo ha desarrollado el CTAG con apoyo de la Xunta de Galicia y la propia universidad, y puedes montarte gratis hasta el 30 de junio en este experimento sobre ruedas que funciona solo. Tienes cinco meses para probarlo antes de que decidan si lo hacen definitivo o si se va a otra ciudad.

Gratis y sin carné de conducir

El vehículo tiene capacidad para ocho personas, así que podrías subirte con toda tu clase si te apetece o simplemente compartir asiento con desconocidos que van a su rollo. No hace falta reservar ni descargar una app rara, porque el sistema funciona bajo demanda en las seis paradas que tiene distribuidas por el campus. Llegas, esperas y subes cuando aparece, como si fuera un autobús normal, pero sin conductor al volante.

El recorrido circular cubre tres kilómetros y pasa por sitios clave como la Escola de Enxeñaría de Telecomunicación, el edificio Exeria, la biblioteca, Ciencias Económicas e Empresariais, Citexvi, Ciencias Experimentais y la Escola de Enxeñería Industrial. Básicamente, si estudias o trabajas en cualquiera de estos edificios, podrías ahorrarte una caminata considerable todos los días.

Durante estos cinco meses de prueba van a testear dos rutas diferentes con horarios distintos para medir cuál funciona mejor, porque la idea es ver si la gente lo usa de verdad o si se queda en un capricho tecnológico que nadie aprovecha. La Vicerreitoría de Planificación e Sostibilidade quiere datos reales antes de comprometerse con algo permanente, y tiene sentido hacerlo así.

Plano Shuttle Universidad de Vigo | UVIGO

Tres kilómetros sin tocar el volante

El horario de funcionamiento va de lunes a viernes entre las 08:30 y las 14:30 horas, así que olvídate de usarlo por la tarde o en fin de semana porque es un servicio pensado para el trasiego matutino del campus, cuando todo el mundo va de un lado a otro cargado con mochilas y prisa, y ahí es donde podría demostrar su utilidad real.

El vehículo no solo se conduce solo, sino que además está conectado a un sistema inteligente que le permite interactuar con el entorno y tomar decisiones en tiempo real. Vamos, que, si se cruza un peatón despistado o aparece un obstáculo inesperado, el coche reacciona sin necesidad de que nadie intervenga. La tecnología detrás incluye sensores, cámaras y algoritmos de inteligencia artificial que procesan información constantemente mientras rueda.

Este proyecto no es solo un experimento para facilitar desplazamientos, sino que también sirve para validar soluciones de ciberseguridad y transporte inteligente en un entorno real con terreno irregular y miles de usuarios potenciales. Total, que la UVigo se convierte en un laboratorio viviente donde probar si esto funciona antes de llevarlo a las calles de la ciudad.

¿Dónde está en cada momento?

Si quieres saber dónde anda el autobús autónomo sin tener que esperarlo como un tonto en la parada, puedes consultar su ubicación en tiempo real desde la web del proyecto y ahí verás el recorrido actual, los horarios actualizados y la posición exacta del vehículo, así que podrías calcular si te da tiempo a llegar o si mejor esperas al siguiente turno.

Además, en los carteles de las paradas hay códigos QR que te llevan directamente a esa misma información, así que ni siquiera necesitas buscar la web a mano. Escaneas, miras y decides si corres o si te quedas donde estás, porque el sistema te dice cuánto falta para que llegue.

Los cambios en rutas u horarios se van a anunciar con antelación para evitar sorpresas desagradables, aunque durante esta fase piloto es normal que vayan ajustando cosas según vean cómo responde la gente. Si funciona bien, Galicia se posiciona en la vanguardia tecnológica europea en movilidad autónoma, y si no, pues habrá servido para aprender qué falla y qué mejora antes de intentarlo en otro sitio.