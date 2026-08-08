Kia Picanto vs Hyundai i10: cómo elegir entre los dos urbanitas coreanos

Aunque hoy son incomparables en cuanto a volumen de ventas en el mercado español –el de Kia arroja un desempeño más competitivo en relación con el líder del segmento, el Toyota Aygo–, el Picanto y el Hyundai i10 coinciden en más de un aspecto dentro del segmento A: consumos de cinco litros cada 100 kilómetros, nobles motores de combustión sin electrificar, acabados deportivos por menos de 20.000 euros... Y si los coches entran por los ojos, en sus lenguajes de diseño encontramos un atributo más.

Hyundai i10 | Hyundai

El concepto de diseño es uno de los tantos duelos entre estos urbanitas de referencia, que, apostando por estilos diferentes, se encargan de darles una bienvenida con personalidad a las flotas de ambas firmas surcoreanas. ¿Cómo definirlos en una primera instancia? Mientras el i10 revela una cara más aproximada al estereotipo de hatchback, su rival interno –aún respondiendo al mismo tipo de carrocería– expresa una faceta acentuadamente cercana a los clásicos monovolumen.

Dicho esto, ambos modelos llegan al pilar trasero y caen de forma abrupta hasta la parte baja del parachoques –y hasta notables difusores deportivos en las versiones GT Line y N Line, este último incorporando salidas de escape en cromo brillante–. En el camino, rasgos con los que creo que el Hyundai i10 marca una diferencia.

Kia Picanto | Kia

Kia Picanto vs. Hyundai i10: un veredicto

Por un lado tenemos al Kia Picanto, que, a tono con los tiempos que corren, aplica la iluminación horizontal que pasa debajo del borde inferior de la luneta. Hablamos de un coche de rápida identificación, pero que en esta sección resulta un tanto inexpresivo cuando lo sometemos a la comparación con el modelo de acceso de Hyundai.

Porque este último se sale de lo ordinario e impone un carácter mucho más deportivo. No le es necesario un conjunto de luces con tira LED de por medio para sobresalir, pues se decide por un diseño geométrico logrado con criterio, que además congenia con la línea curva de la luneta en sus extremos.

Kia Picanto | Kia

Es el i10, en líneas generales, de ponerle una impronta y una singularidad a cada elemento exterior. Por su parte, el Kia Picanto apunta a un concepto estético más uniforme en todas sus secciones, incluyendo la calandra frontal, que, dicho sea de paso, varía según el acabado. En este duelo de urbanitas que entran por los ojos, entonces, ¿con cuál te quedas tú? Si la compra se limitara al gusto de diseño, y a pesar de que el Picanto interpele como un superventas en el segmento A, el Hyundai tendría mi prioridad.