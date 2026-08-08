Los coches de segunda mano bajan de precio por la presión de las marcas chinas

La presión que ejercen las marcas chinas en el mercado de vehículos nuevos continúa trasladándose al de ocasión, que debe ajustar sus precios para seguir siendo atractivo frente a una oferta tan competitiva, con caídas del precio de hasta el 4% en el caso de los modelos de más de diez años.

Así lo reflejan los datos del Índice GANVAM-DAT relativo al primer semestre, que señalan que la corrección de precios ya no solo afecta a los tramos más jóvenes, sino que se expande a todos los tramos de edad del mercado de ocasión.

Estos modelos representan más de la mitad de las operaciones de segunda mano, por lo que la evolución a la baja de su precio medio tiene una influencia clara sobre el conjunto del mercado de ocasión. En concreto, los de 11 a 15 años se sitúan en el entorno de los 9.927 euros (-4,4%), mientras que los de más de 16 años lo reducen un 3,7%, situándose en una media de 4.635 euros.

Por otro lado, el incremento de oferta de vehículos jóvenes, impulsado sobre todo por las finalizaciones de los contratos de renting, favorece que haya una mayor disponibilidad de unidades y reduce la tensión sobre los precios. De esta forma, los modelos de entre 2 y 5 años reducen su precio medio un 4,2%, con una media de 19.435 euros. Por su parte, los seminuevos ajustan su precio un 5,1%, con un precio medio de 25.103 euros.

Por tipos de propulsión, el índice Ganvam-DAT muestra cómo los modelos híbridos convencionales, aunque siguen ajustando sus valores por la presión de los descuentos en el mercado de nuevos, siguen siendo los modelos que menos se deprecian. De esta forma, conservan el 65% de su valor pasados tres años desde su primera matriculación, frente al 70% registrado el año pasado por estas fechas.

Los modelos de gasolina mantienen la segunda posición en términos de retención del valor (57% del precio pasados tres años desde su primera matriculación), aunque pierden nueve puntos porcentuales con respecto al año pasado. Los vehículos diésel, por su parte, mantienen también la tendencia a la baja derivada de una oferta cada vez menor, con un valor residual de casi el 54%, frente al 64% registrado en el primer semestre del año pasado.

Por su parte, los híbridos enchufables mantienen el 54,8% de su valor a los tres años y, aunque supone seis puntos menos que en el primer semestre del año pasado, siguen siendo la opción con mayor precio medio absoluto (28.485 euros).