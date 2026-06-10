Con más potencia y mismo consumo, el exitoso Kia Niro se ha doctorado: de aquí en adelante, solo híbrido no enchufable

Tras diez años de experiencia en el mercado, incluyendo su desembarco en Europa durante aquel 2016, el balance es claro. En tiempos de etiquetas ambientales y zonas de bajas emisiones, las marcas suelen abrir el juego ofreciendo un abanico de versiones mecánicas para cubrir la demanda. La declaración de principios del renovado Kia Niro va a contracorriente. Un coche para clientes que saben lo que quieren o, mejor dicho, para lo que los clientes necesitan.

Convertir a este SUV compacto de 4,43 metros de longitud en un vehículo híbrido sin excepciones para el mercado europeo es una confirmación, un paso en consecuencia. El fabricante no lo limita, sino que lo especifica conforme los resultados: no existe en el ciclo comercial del Niro propulsión más vendida que la electrificada autorrecargable y es ese, entonces, su camino a seguir de aquí en adelante.

Kia Niro 2027 | Kia

En la composición de la gama de SUV compactos de la firma surcoreana encontramos otro factor directo. ¿Para qué seguir siendo un Niro multipropulsión cuando la movilidad toda eléctrica corre por cuenta del Kia EV3 y el Kia Sportage sigue apostando por arquitecturas microhíbridas e híbridas enchufables? La discontinuación del e-Niro, así también como la de sus variantes MHEV y PHEV, tiene su lógica.

El Kia Niro, ahora especializado como SUV compacto HEV

Tras esta actualización, una actualización integral que incluye mejoras en seguridad y equipamiento, las posibilidades de tren motriz se reducen al ya conocido sistema híbrido eléctrico con motor de gasolina GDi –inyección directa– de 1.6 de cilindrada, motor eléctrico de 32 kW y batería de 1,32 kWh, con que el SUV nos entrega ya no los 129 CV de potencia a los que nos había acostumbrado, sino una combinada máxima de 138 CV. El par de 265 Nm no se altera y tampoco el consumo combinado, que sigue homologando 4,5 litros a los 100 km.

Kia Niro | Kia

Se apre para el Kia Niro una nueva etapa. A sus espaldas, más de 620.000 matriculaciones europeas a lo largo de su década y una vigencia intacta reflejada en sus casi 5.000 ventas acumuladas en España en lo que llevamos del 2026 –el tercer modelo más popular, solo superado por el Stonic y el Sportage–. Mirando hacia adelante, un SUV compacto que, establecido, se permite elegir la propulsión en lugar de necesitarla y busca certezas en los conductores. Cuando busques un Kia C-SUV especializado en movilidad híbrida no enchufable, la respuesta inmediata será una sola. Sí, el Niro se ha doctorado.