Jaguar Land Rover reanuda su producción tras el grave ciberataque sufrido

Jaguar Land Rover ha dado los últimos pasos en el reinicio gradual de sus operaciones, mientras la empresa regresa a la fabricación de sus vehículos después de un incidente cibernético a principios de septiembre.

El reinicio gradual de las operaciones de fabricación de JLR comienza en el Centro de fabricación de propulsión eléctrica (EPMC), donde la empresa construye motores, y su centro de ensamblaje de baterías (BAC), ambos en West Midlands, Reino Unido, este miércoles 8 de octubre.

Ese mismo día también comenzarán a regresar a las operaciones de estampado de la compañía en Castle Bromwich, Halewood y Solihull, Reino Unido, y otras áreas clave de su planta de producción de vehículos de Solihull, como su taller de carrocería, taller de pintura y su Centro de Operaciones Logísticas (LOC), que suministra piezas a los sitios de fabricación globales de JLR.

Esta actividad será seguida de cerca por la fabricación de vehículos en Nitra, Eslovaquia, y el reinicio de las líneas de producción de Range Rover y Range Rover Sport (MLA) en las instalaciones deSolihull esta semana.

Próximamente se ofrecerán más actualizaciones sobre los próximos pasos del reinicio controlado y gradual, incluso para la planta Halewood de JLR en Merseyside.

"Esta semana marca un momento importante para JLR y todos nuestros grupos de interés, ya que reiniciamos nuestras operaciones de fabricación tras el ciberataque", ha afirmado el director ejecutivo de JLR, Adrian Mardell.