EMPEZANDO POR LA PRODUCCIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS Y ENSAMBLAJE DE BATERÍAS
Jaguar Land Rover reanuda su producción tras el grave ciberataque sufrido
"Esta semana marca un momento importante para JLR y todos nuestros grupos de interés, ya que reiniciamos nuestras operaciones de fabricación tras el ciberataque", ha dicho el director ejecutivo de JLR, Adrian Mardell.
Jaguar Land Rover ha dado los últimos pasos en el reinicio gradual de sus operaciones, mientras la empresa regresa a la fabricación de sus vehículos después de un incidente cibernético a principios de septiembre.
El reinicio gradual de las operaciones de fabricación de JLR comienza en el Centro de fabricación de propulsión eléctrica (EPMC), donde la empresa construye motores, y su centro de ensamblaje de baterías (BAC), ambos en West Midlands, Reino Unido, este miércoles 8 de octubre.
Ese mismo día también comenzarán a regresar a las operaciones de estampado de la compañía en Castle Bromwich, Halewood y Solihull, Reino Unido, y otras áreas clave de su planta de producción de vehículos de Solihull, como su taller de carrocería, taller de pintura y su Centro de Operaciones Logísticas (LOC), que suministra piezas a los sitios de fabricación globales de JLR.
Esta actividad será seguida de cerca por la fabricación de vehículos en Nitra, Eslovaquia, y el reinicio de las líneas de producción de Range Rover y Range Rover Sport (MLA) en las instalaciones deSolihull esta semana.
Próximamente se ofrecerán más actualizaciones sobre los próximos pasos del reinicio controlado y gradual, incluso para la planta Halewood de JLR en Merseyside.
