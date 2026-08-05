Así son las nuevas Volkswagen Multivan y California: más tecnología y hasta 245 CV

Volkswagen Vehículos Comerciales ha abierto los pedidos de las nuevas versiones de Multivan y California, que incorporan una actualización centrada en el diseño exterior, la digitalización del habitáculo y la incorporación de nuevos sistemas de asistencia a la conducción.

En cuanto a la oferta comercial, el Multivan estará disponible con los acabados Edition+ y Energy, mientras que la California se ofrecerán las versiones Beach y Ocean. El precio de partida de Multivan Energy con motor diésel de 150 caballos será de 68.830 euros para clientes particulares (desde 52.210 con desgravaciones para autónomos y empresas), mientras que el California Beach arrancará en 72.790 euros (desde 55.270 con las premisas). Volkswagen ha señalado que próximamente incorporará nuevas versiones al configurador.

En el apartado mecánico, la gama mantiene como una de sus principales opciones la versión híbrida enchufable “e-Hybrid 4Motion”, con una potencia conjunta de 245 caballos y una batería de 19,7 kWh. Además, ambos modelos volverán a ofrecerse con motor diésel 2.0 TDI de 150 caballos y cambio automático DSG de siete velocidades.

Entre las principales novedades, ambos modelos estrenan un frontal rediseñado con nuevos faros LED de mayor tamaño y eficiencia lumínica, un parachoques revisado y nuevos colores de carrocería y diseños de llantas, en una evolución que mantiene el ADN estético de la histórica Volkswagen T1.