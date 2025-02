Así sería el SUV Coupé que prepara Mitsubishi para el 2026 basado en el Nissan Leaf y el Renault Megane

La industria del automóvil está inmersa en una etapa de cambio profundo. No solo por las nuevas motorizaciones y tecnologías, sino por una revolución en el modelo empresarial provocado, sobre todo, porque las compañías ya no son tan rentables y deben hacer números. Esto ha provocado que en los últimos años se impulsen numerosas alianzas entre fabricantes, por ejemplo la de Renault, Nissan y Mitsubishi.

Todo comenzó en 1999 con la vinculación entre Renault y Nissan. En 2017, Mitsubishi se unió a la asociación para crear un triunvirato franco-japonés en el que se comparten chasis, motores, estructuras, tecnologías… De esta manera, la colaboración entre las tres marcas aumenta la eficiencia de sus fábricas y sus modelos de negocio.

Mitsubishi Outlander | Mitsubishi

Plataforma de Nissan para el nuevo Mitsubishi

En este sentido, Mitsubishi aprovechará las bases del Nissan Leaf y el Renault Megane para lanzar al mercado en 2026 un SUV coupé eléctrico. Compartirá con el Leaf aspectos como el techo inclinado y la plataforma AmpR Medium, anteriormente llamada CMF-EV. Bajo este modelo, Mitsubishi espera que las ventas de este nuevo coche que se venderá en todo el mundo superen a las de hasta hora su único eléctrico en el mercado fuera de Japón, el i-MiEV.

Mitsubishi se tiene que poner las pilas para cumplir con su objetivo de que el 50% de sus sus modelos en el mercado en 2030 sean eléctricos y para 2035 ya lo sean todos. Además de este SUV coupé en 2026, para 2028 deberían llegar otro SUV y una camioneta eléctricos. Siempre en colaboración con Nissan y Renault.

.

Nuevos SUV Mitsubishi | Mitsubishi

Cambio de planes

Eso sí, Mitsubishi teme interferencias en la alianza que puedan retrasar sus planes y objetivos. Ya se ha confirmado la fusión entre Nissan y Honda, a la que Mitsubishi estudia sumarse con las últimas noticias apuntando a que no será así. Si se une, Mitsubishi teme ser la tercera pata de la discordia, sin voz ni voto. Si no se une, teme que la colaboración con Nissan se reduzca y no tenga disponible sus plataformas para fabricar los próximos modelos eléctricos que tiene previstos.

La telenovela ya ha comenzado y no tardaremos en conocer la decisión definitiva de Mitsubishi, crucial para su futuro a corto plazo. De momento, la única certeza es que el SUV coupé eléctrico llegará salvo catástrofe. Pero sus fronteras de 2030 y 2035 ahora mismo parecen bastante difusas porque Mitsubishi no depende de sí misma.