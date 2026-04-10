Así será el primer ecoducto de España se estrenará con las obras de la M-607

Entre Tres Cantos y Colmenar Viejo, están teniendo lugar las obras para la construcción de un tercer carril en la M-607. De hecho, la inauguración del primer tramo entre el kilómetro 23 y 25 se dará en las próximas semanas, según ha anunciado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso.

Aparte de mejorar la fluidez del tráfico en este punto, que de normal presenta unas retenciones bastante considerables, el factor más destacable de estas obra es la construcción del primer ecoducto que habrá en nuestro país. Aunque también se les puede llamar puentes verdes, pero la principal diferencia que tienen con estos es que no están cubiertos de asfalto si no de tierra fértil.

Ecoducto Países Bajos | Igualdad Animal

En concreto, el que se quiere hacer en la M-607 tendrá un espesor de 60 centímetros para asegurar que toda la fauna vegetal pueda desarrollarse sin ningún problema. El nuevo ecoducto recibirá un tratamiento especial, con siembras de varias especies de arbustos y árboles, junto con la creación de barreras de piedra a ambos lados del paso que impidan la entrada de vehículos.

El puente verde estará localizado en el kilómetro 30 de la M-607, esto es debido a las condiciones del terreno aquí y a los pocos edificios que rodean la zona. El proceso de construcción estará dividido en dos fases, una por la que se levantarán pilas que soporten la estructura y otra en la que se coloquen arcos.