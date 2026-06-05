Este es el nuevo plan para para impulsar la movilidad en bicicleta

Transportes ha elaborado el Plan de Recuperación, con el objetivo de fomentar la movilidad en bicicleta

Transportes ha impulsado la movilidad en bicicleta como "alternativa sostenible" al transporte privado en 136 municipios españoles gracias al Plan de Recuperación, según ha informado la entidad este miércoles en un comunicado.

Debido a este plan, Transportes ha invertido en diferentes obras ejecutadas tanto de manera directa, a través de la Dirección General de Carreteras, como indirecta, a través de entidades locales y comunidades autónomas.

Asimismo, hasta la fecha, los fondos europeos han financiado la construcción de 1.084 kilómetros de carril bici en 124 municipios, según datos de Ministerio.

Bicicleta Carretera | Cetelem

También ha desplegado infraestructura complementaria para el uso de la bici, como la extensión de una red de 2.864 aparcamientos con cerca de 11.000 plazas en 61 municipios o la creación de sistemas municipales de alquiler de bicis en 22 municipios.

Esta última actuación, que se ha canalizado a través de un paquete de cerca de 65 millones otorgado a municipios a través de dos convocatorias de subvenciones, se ha traducido en la creación de 1.374 estaciones de alquiler, con 27.567 plazas nuevas y más de 17.000 nuevas bicicletas.

La Dirección General de Carreteras ha finalizado la reforma de 26 tramos de carreteras en 24 municipios, que han pasado de ser travesías a calles completamente integradas en el trazado urbano, con un carril bici y elementos auxiliares que aportan seguridad vial al tránsito ciclista.

Así, con estas actuaciones, municipios como Valladolid han conseguido incorporar a su carretera de circunvalación VA-20 un carril bici segregado a lo largo de 9,5 kilómetros.

En definitiva, esto contribuye a que la bicicleta se constituya como una "alternativa de transporte asequible e inclusiva", capaz de complementar otros modos de desplazamiento y de reforzar la cohesión territorial, según destaca el Ministerio.