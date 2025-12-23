De Martorell al asfalto: el Cupra Raval de 26.000 € y 226 CV es la promesa de un eléctrico deportivo 'Made in Spain' que desafía al ID. Polo

El Cupra Raval como la promesa de que en España se puede fabricar un eléctrico accesible y con carácter deportivo y además hacerlo en Martorell, con sello “Made in Spain” pata negra. Si te atrae la idea de un compacto que se aparca más fácil que un SUV enorme en ciudad pero que no renuncia a mordida, el Raval es lo tuyo.

Cupra ha ajustado la receta para que el Raval sea urbano, personalizable y con variantes que cubran desde el uso diario eficiente hasta la versión VZ Extreme que está diseñada para quien quiere tacto y dirección afilada. En resumen, es una propuesta que puede convencer a muchos.

El nuevo Cupra Raval será uno de los nuevos eléctricos del grupo Volkswagen | CUPRA

Martorell y la apuesta industrial española

Que el Raval se fabrique en Martorell (Barcelona) no es anecdótico porque Cupra y el Grupo VW han puesto pasta y músculo industrial para garantizar que el modelo nazca y crezca aquí.

La decisión de usar la plataforma MEB+ permite reducir los costes de arquitectura, optimizar empaquetado eléctrico y lanzar versiones con distinta autonomía, y fabricarlo en España facilita la logística, reduce plazos y garantiza que el Raval llegue a los concesionarios españoles como una prioridad.

Además, esta planta tendrá capacidad para producir decenas de miles de unidades al año, y eso quiere decir que estamos ante un modelo de volumen para el segmento B eléctrico.

Cupra Raval | Cupra

Variantes desde Dynamic a VZ Extreme

El Raval apuesta por una gama escalonada, y las versiones Dynamic y Dynamic Plus con 211 CV y 290 Nm ofrecen hasta 450 km WLTP, mientras la VZ Extreme sube hasta los 226 CV mientras mantiene los 290 Nm y una autonomía algo menor, que es lo normal en una puesta a punto más deportiva.

En cuanto a la recarga, Cupra promete una carga rápida del 80 % de la capacidad de la batería en unos 25 minutos, y carga AC doméstica en 5 o 6 horas. La VZ Extreme añade al coche una suspensión rebajada 15 mm, amortiguadores DCC y llantas de 19” con neumáticos 235, todo para ofrecer un tacto más firme y un paso por curva más incisivo y con carácter, a lo que ayuda el diferencial electrónico VAQ virtual en la versión VZ que reparte el par y mejora la agilidad en carreteras retorcidas.

Es un vehículo compacto con un maletero razonable y un peso contenido, lo que se traduce en un comportamiento urbano ágil y abre la posibilidad de hacer escapadas de fin de semana sin la angustia de buscar cargadores.

Cupra Raval | Cupra

¿Dónde encaja el Raval en España?

Cupra ha diseñado el Raval para que encaje por precio, y parte de los 26.000 € para la versión de acceso. La Dynamic se ubica entre los 28.000 a 30.000 €, y la VZ Extreme alrededor de los 36.000 € antes de ayudas.

En el mercado europeo compite con Renault 5 E-Tech, el Alpine A290 y los futuros ID.Polo GTI, pero su propuesta de valor reside en la producción local, el equilibrio entre autonomía y rendimiento, y una puesta a punto claramente orientada al disfrute. Si buscas algo más barato que un Alpine pero con más chispa que un utilitario eléctrico, el Raval está pensado para ti.

Si priorizas autonomía y precio, Dynamic/Plus, y si buscas sensaciones y necesitas un compacto con carácter, la versión VZ Extreme es la elección obvia.