Así funcionan los sistemas ADAS que serán obligatorios en dos meses

El próximo mes de julio, todos los coches deberán estar equipados con los sistemas avanzados de ayudas a la conducción (ADAS). Sistemas como los del Seat Arona. Estos sistemas, que incorporan los nuevos vehículos, tienen como objetivo principal ayudar a los conductores a respetar los límites de velocidad, por lo que además ayudan a la seguridad en carretera gracias a su conexión a internet.

Y es que los sistemas ADAS tienen como objetivo mejorar la seguridad del conductor, pasajeros y usuarios de las vías. Siendo capaces incluso de intervenir de forma automática en el caso de que detecten que hay muchas posibilidades de accidente de tráfico. En total, encontramos ocho sistemas ADAS que serán obligatorios este mismo verano.

Sistemas ADAS | Centímetros Cúbicos

Pero… ¿Cómo funcionan estos sistemas? En primer lugar, el side assist tiene una capacidad de 70 m para detectar los vehículos que circulan a tu alrededor y están en ángulo muerto, por lo que es capaz de avisarte cuando te van a adelantar y al cambiar de carril. Incluso hay un testigo en los retrovisores para alertar al conductor de que se acerca un vehículo por alguno de sus lados.

Para evitar las multas por exceso de velocidad, está el sistema de reconocimiento de señales de tráfico que detecta todas las señales que hay en la carretera. Varios sensores sincronizados con la cámara delantera detectan los límites de seguridad que hay en las señales de la vía y también detectan las restricciones para adelantar, por lo que este sistema influye en el asistente de velocidad inteligente.

El off-Tramos es un asistente que también es capaz de detectar los datos del GPS y que a su vez informa en la nube para que podamos tener información de nuestro coche en nuestro móvil con la aplicación Seat Connect. Además, tiene la capacidad de hacer llamadas a los servicios de emergencia, obtener asistencia técnica o saber si otro conductor del coche ha cruzado alguna área geográfica que hayamos delimitado previamente.

También puedes revisar información del coche e incluso que te recuerde el sitio donde has aparcado exactamente. Por lo que además te ayudan cuando ya te has bajado de tu vehículo, recibes información actualizada del tráfico, sabes dónde está la gasolinera más cercana e incluso te enteras de si alguna otra persona que lo ha conducido ha pasado algún límite de velocidad, para que no tengas dudas de a quién le toca pagar la multa.

De multas va la cosa, como hemos mencionado anteriormente, el sistema de velocidad inteligente controla la velocidad del coche de forma autónoma gracias al reconocimiento de señales y la utilización de datos GPS. Por lo que es capaz de avisarnos cuando hay límites de velocidad y ajustar de manera automática la velocidad del vehículo a la vía sin necesidad de la intervención del conductor.

Todas estas ayudas sirven para reducir de manera exponencial los accidentes en carretera. Los datos hablan por sí solos, y es que 1 de cada 5 accidentes de tráfico con víctimas se relaciona directamente con el exceso de velocidad.

Aunque 50 km/h puede parecer que vamos despacio, un accidente a esta velocidad equivale a caer desde un tercer piso y a 120 km/h es igual que hacerlo desde la decimocuarta planta. La velocidad ejerce una influencia muy negativa en la conducción y nos expone a situaciones de alto riesgo en las cuales la probabilidad de morir o sufrir lesiones graves permanentes es mucho mayor en un accidente a alta velocidad.

Gracias a la tecnología y a los vehículos conectados, nos ayudan a cumplir las normas, pero no son los últimos responsables de lo que sucede al volante, la responsabilidad es nuestra.