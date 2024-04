Basalt: el primer SUV coupé de Citroën…que no podrás comprar en Europa

Citroën ha presentado el Citroën Basalt Vision, su primer SUV coupé, que pese a haberse presentado en formato conceptual prefigura al 100% el modelo de producción que llegará a las carreteras a partir del segundo semestre de 2024. Este vehículo representa una fusión nunca antes vista en Citroën de distintos elementos automotrices que, según la marca, permitirá brindar a los clientes una experiencia completa. Al fusionar la agilidad y dinamismo de un coupé con la practicidad y robustez de un SUV elevado, así como el equilibrio y amplitud de una berlina de cinco puertas, el Basalt Vision promete ofrecer una opción versátil y atractiva en el mercado.

Citroën Basalt | Citroën

Este modelo está diseñado para respaldar el crecimiento internacional de Citroën junto con los populares C3 y C3 Aircross en los mercados sudamericano e indio porque no, el Basalt, al menos inicialmente, no se va a comercializar en Europa. No se descarta que, igual que sucedió en su momento con otros modelos como el Renault Arkana, termine llegando a las carreteras europeas pero eso es algo que, de momento, no se va a dar.

Un nuevo SUV coupé que no llegará a Europa

El Citroën Basalt Vision introduce un nuevo concepto de diseño dentro de la marca, ya que es el primer modelo de la compañía francesa que se suma a la moda de los SUV de estilo coupé. De esta manera, su carácter SUV transmite modernidad, robustez y seguridad, mientras que su diseño musculoso y dinámico promete una experiencia de conducción más propia de un turismo. Citroën promete además un amplio espacio interior y una gran sensación de seguridad en condiciones de conducción difíciles.

Citroën Basalt | Citroën Basalt

Este Basalt Vision es el tercer modelo desarrollado específicamente como parte del programa C-Cubed, diseñado para impulsar el crecimiento de Citroën en India y Sudamérica. Basado en la plataforma Smart Car, este vehículo ilustra la versatilidad y eficiencia de la plataforma, adaptada para satisfacer las necesidades de los clientes en estos mercados. No se conocen detalles acerca de su habitáculo, tampoco de su gama mecánica, pero todo apunta a motores de combustión, posiblemente de gasolina, con potencias que no superarán los 130 CV.