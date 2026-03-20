Alpine quiere liderar el sector de deportivos eléctricos con su nueva y potente plataforma

El comienzo de temporada 2026 en la Fórmula 1 fue prometedor para el equipo Alpine. A la par, la marca (filial de vehículos deportivos del Grupo Renault) ha mostrado la ambición de colocarse entre los grandes fabricantes de vehículos de todo el mundo y ser los líderes de su país, Francia. Son palabras de su Director Ejecutivo, Philippe Krief, que se justifican con la nueva plataforma eléctrica de Alpine.

Se llama APP (Alpine Performance Platform), y está siendo desarrollada en la planta de Dieppe, una ciudad de poco más de 30.000 habitantes al norte de Francia donde la fábrica de Alpine absorve mucho protagonismo. La nueva plataforma elaborada allí, será la base del futuro eléctrico a corto y medio plazo de la marca gala. Uno de los aspectos más destacables es la flexibilidad que permite en términos de carrocería, pues podrá instalarse en coches coupé, spider o 2+2 (con asientos delanteros normativos y dos pequeños en la parte trasera).

Alpine APP | Alpine

Alta densidad energética

Aunque, evidentemente, lo más importante de esta plataforma y lo que va a definir su éxito o su fracaso será su rendimiento eléctrico. Integra baterías de 800 V cell-to-pack. Es decir, células que concentran una alta densidad energética. Por lo tanto, las baterías pueden ser más pequeñas y ligeran, solucionando dos de los principales problemas de las instalaciones eléctricas en los coches, el espacio y el peso.

Igualmente, este tipo de baterías permiten una recarga más rápida. Todavía no sabemos los datos específicos que ofrecerá Alpine, tampoco en términos de autonomía. Pero se irán esclareciendo con la presentación de los primeros modelos construidos sobre esta plataforma APP. Sí podemos hablar de una certeza, la mayor podemos decir, el órgano más vital de este nuevo sistema.

Alpine APP | Alpine

Cerebro de la plataforma

Es el Alpine Dynamic Model (ADM ECU), el centro neurálgico de todos los vehículos que se basen en esta plataforma. Esta tecnología gestiona de forma íntegra cada uno de los componentes del coche (frenos, motor, dirección, batería…) con dos objetivos, asegurar un comportamiento equilibrado y optimizar el rendimiento pero, si hay fallos, que los elementos se comuniquen para compensarse y evitar males mayores.

Si hemos empezado este artículo mencionando la Fórmula 1, no ha sido un detalle aleatorio. Una parte importante de esta plataforma APP se inspira en los Alpine de F1, la posición del conductor. Se incrementa la verticalidad del volante y se acerca el asiento al suelo para explotar las vertiginosas sensaciones que ofrece pilotar uno de los deportivos del fabricante galo.