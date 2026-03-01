Alpine cumple 70 años de historia marcados por su espíritu de carreras

Esta historia arranca durante los años 50 en las carreras de coches por las montañas de los Alpes. Mientras, en un concesionario francés, el encargado y piloto, Jean Redelé, soñaba con ganar uno de esos rallies. Redelé, agudizó el ingenio y convirtió su Renault 4 caballos en un coche de competición: el A106. Poco después, en 1955, marcada por el carácter alpino y su espíritu de carreras, nacía la marca Alpine.

Antes, aparecía en escena un coche emblemático: el A108. Un automóvil que se produjo, sobre mecánica Dauphine, en Francia, España y Brasil. En Brasil construyeron 822 unidades y allí se llamó Willys Interlagos, en honor al mítico circuito de carreras.

Alpine | CC

Con propulsión trasera, menos de 700 kilos, motores de 66 a 140 caballos y componentes Renault. El Alpine A110 tenía un chasis tubular de acero y carrocería de fibra de vidrio. Su parte trasera se rediseñó para alojar motores más grandes, dándole un aspecto más agresivo. Algunas versiones del A110 fueron las responsables de las victorias en rallyes del equipo Alpine.

En los 80, siguiendo esa línea, Alpine lanzó el GTA, un coupé deportivo de motor trasero que destacaba por su diseño aerodinámico de fibra de vidrio y un chasis de acero ligero.

El Alpine A610 fue su sucesor, tenía un motor trasero V6 con 250 caballos que alcanzaba 265 por hora. Derrapaba que daba gusto, pero no fue suficiente como reclamo, solo se produjeron 818. Las bajas ventas del A610 llevaron a Renault a detener su producción en 1995, ese fue uno de los detonantes del fin de Alpine como fabricante.

70 años de Alpine | CC

El nuevo Alpine A110 ha llegado a lo grande enfrentándose a retos gigantescomo la vertiginosa Subida a Pikes Peak, con una versión R, de 500 caballos. La marca francesa ha regresado subiendo la apuesta, pensando en los más nostálgicos y en los nuevos fans. Con coches como el A390, un SUV eléctrico deportivo, capaz de recorrer 555 kilómetros con una carga. O el A290, con una versión GTS, un pequeño cohete eléctrico con un botón de energía “extra” que te deja pegado al asiento.

Desde las carreras alpinas de los años 50, la competición siempre ha ido en su ADN. Por eso llegaron a la Fórmula 1 en 2021, cuando Renault renombró su equipo para promover su marca deportiva y se convirtió en el Alpine F1. Pero su relación con los circuitos se remonta a las carreras de resistencia de los años 60 y 70, con coches icónicos o victorias como la de las 24 horas de Le Mans con el coche de Didier Pironi y Jean-Pierre Jaussaud, sacando cinco vueltas a sus rivales.

Renovación de Fernando Alonso con Alpine | Alpine

En Alpine han cosechado éxitos en competición. En la carretera muchos de sus coches se han convertido en iconos y, ahora, vuelven para repetir ese viaje, con la seguridad de que los acompaña la experiencia del pasado y con uno de los lemas de su fundador, Jean Redelé, muy presente: “Mis coches, ante todo, deben ser divertidos.”