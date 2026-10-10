Los eléctricos de menos de 25.000 euros toman impulso en Europa: sus ventas se multiplicarán por siete en 2026

La llegada de nuevos modelos de precio contenido está cambiando el panorama del mercado europeo y, según Transport & Environment (T&E), las ventas de eléctricos con un precio de partida inferior a 25.000 euros se multiplicarán por siete en 2026 respecto a las cifras registradas en 2024.

La clave está en la oferta. El mercado europeo está recibiendo una oleada de nuevos coches eléctricos pequeños y asequibles. T&E cifra en cerca de 40 los nuevos modelos que han llegado recientemente al mercado y apunta a que la cifra alcanzará los 60 antes de que termine el año.

El crecimiento de esta categoría llega, además, en un momento especialmente favorable para los eléctricos. El encarecimiento de los combustibles está haciendo que el coste de uso gane peso en la decisión de compra, y el coche eléctrico parte con ventaja en este terreno.

Más eléctricos y una gasolina cada vez más cara

Los datos de matriculaciones reflejan el cambio de tendencia. Entre enero y agosto de 2026 se vendieron en la Unión Europea 1,64 millones de vehículos eléctricos de batería (BEV), un 45% más que durante el mismo periodo del año anterior.

El segundo trimestre dejó otro dato especialmente significativo: por primera vez, los eléctricos puros superaron a los coches de gasolina en ventas durante un trimestre completo, alcanzando una cuota de mercado del 22%.

El contexto energético también está jugando a favor de los modelos eléctricos. Según T&E, la crisis del precio del petróleo ha supuesto un coste adicional de 53.000 millones de euros para los usuarios de las carreteras europeas.

La diferencia se aprecia también en el bolsillo. A mediados de septiembre, llenar un depósito de 50 litros de gasóleo costaba unos 30 euros más que antes del inicio de la guerra de Irán.

Según las estimaciones recogidas por la asociación, quien hubiera dado el salto a un coche eléctrico al comienzo de la crisis habría acumulado un ahorro aproximado de 350 euros en costes de funcionamiento a mediados de septiembre.

El verdadero reto: que lleguen eléctricos asequibles

La tendencia, sin embargo, no está garantizada. T&E considera que un posible debilitamiento de la normativa europea sobre emisiones podría frenar precisamente el segmento que empieza a ganar protagonismo: el de los eléctricos pequeños y de precio más bajo.

La asociación considera que mantener el impulso regulatorio resulta clave no solo para acelerar la electrificación del parque europeo, sino también para que los fabricantes del continente puedan competir con garantías frente a la creciente presión internacional en el mercado del coche eléctrico.

"Los conductores europeos están viendo por fin más modelos de coches eléctricos pequeños y asequibles, que llevaban tanto tiempo esperando", señala Isabell Büschell, directora de T&E en España, que también apunta al impacto de la crisis del petróleo sobre la demanda.

La fotografía que deja 2026 es, por tanto, diferente a la de hace apenas un par de años. Más modelos, precios de acceso más bajos y un coste de uso cada vez más atractivo están acercando el coche eléctrico a un público mucho más amplio. La gran incógnita ahora es si esta tendencia será suficiente para consolidar una oferta europea de eléctricos realmente asequibles.