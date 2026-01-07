BMW podría seguir el camino contrario a Mercedes: ¿Es el fin de los mecánicos de barrio?

La idea de BMW suena más a tornillos convertidos en cartel publicitario que a otra cosa, pero la patente es muy, muy real. Los bávaros han diseñado cuatro tipos de cabezales de tornillo que replican exactamente el emblema circular de la marca, dividido en sus clásicos cuatro cuadrantes, pero el truco está en que dos de esos sectores están rebajados y los otros dos, elevados, de forma que se crea un relieve que ignora por completo a los destornilladores planos, de estrella, hexagonales o incluso los Torx.

Según la documentación oficial, el objetivo de la marca es evitar que las personas “no autorizadas” puedan trastear las partes sensibles del vehículo, y por eso, su intención es colocar estos tornillos "estéticos" en zonas muy visibles, como los anclajes de los asientos o en las uniones estructurales del habitáculo. Sin embargo, lo que BMW vende como una medida de seguridad y estilo, es también un muro infranqueable porque sin la herramienta específica fabricada por ellos, el coche es, literalmente, Fort Knox para dueños y talleres de barrio.

Esta decisión atropella el derecho a reparar que está ganando fuerza en otros sectores tecnológicos y que incluso en Bruselas se ha planteado. Parece que la intención de BMW es que hasta el ajuste más insignificante requiera una cita previa, una sala de espera con café de cápsula y una factura con el sello oficial de la hélice bávara.

Patente BMW | BMW

La pesadilla de los talleres independientes

El problema no es solo para el propietario que gusta de mancharse las manos de grasa, sino para los miles de talleres multimarca que sostienen el parque móvil, porque si estos tornillos se estandarizan, cualquier mecánico independiente se verá obligado a comprar juegos de herramientas exclusivos para BMW, cuyo precio seguramente no será barato en caso de que se pongan a disposición de los multimarca.

Ya son varios los expertos del sector los que han criticado este sistema, y es que, al utilizar un diseño basado en dos puntas que encajan en el logotipo, el riesgo de que la herramienta se parta o el tornillo se pase de rosca es altísimo, especialmente en piezas estructurales que requieren de una fuerza de apriete brutal. No es solo que necesites la llave oficial, es que si se rompe o se ensucia el cabezal, la reparación podría convertirse en un auténtico infierno técnico mucho más caro de lo habitual.

Lo curioso es que esta decisión llegue justo cuando su principal rival, Mercedes-Benz, está anunciando lo contrario. Los de la estrella de tres puntas van a rediseñar sus coches para que los faros y otras piezas de desgaste sean más fáciles de sustituir mediante tornillos estándar en lugar de adhesivos industriales. Todo lo contrario que BMW.

Tornillo BMW | Gemini

¿El último clavo en el ataúd de la mecánica analógica?

Hay que ser cautos, pues una patente no siempre termina en la línea de montaje, y no hay mala intención de ingeniero que no solucione un mecánico con una rotaflex, pero marca una hoja de ruta preocupante porque estamos pasando de una era en la que el coche era una máquina propiedad del usuario, a una donde parece que solo alquilamos el derecho a usarlo bajo las condiciones del fabricante. Sí, entre las suscripciones por calentar los asientos y ahora los tornillos "por nuestra seguridad", la libertad de mantenimiento está en peligro de extinción, aunque ya lo estaba bastante con la "obligación" de pasar por taller oficial para conservar garantía.

La electrificación ya ha alejado a muchos conductores de la mecánica debido a la alta tensión y a la complejidad del software, como ya mencionamos que sucedió con los frenos de Hyundai, pero este movimiento con los tornillos es un ataque directo a la mecánica más básica y física y el síntoma de una industria que prefiere clientes dependientes que propietarios autosuficientes. Si BMW sigue adelante con esto, el placer de conducir podría verse empañado por el miedo a que cualquier pieza suelta signifique una visita obligatoria y costosa al servicio técnico.

Al final, muy pocos propietarios hoy en día se atreven a desmontar su coche, pero tener la posibilidad de hacerlo es lo que define la propiedad de un objeto. El DeArco Car Carrier nació para burlar leyes absurdas, y estos tornillos de BMW parecen diseñados para crear sus propias leyes dentro de tu garaje. Veremos si el sentido común se impone o si, en unos años, tendremos que pedir permiso a Múnich hasta para cambiar una alfombrilla.