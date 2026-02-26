Cuesta solo 17.000 euros y es un extremadamente espacioso y cómodo coche de 7 plazas con muchísimo maletero

Si deseas un espacio para toda la familia sin gastarte todo lo que tienes, entonces el Dacia Jogger es para ti. Es un monovolumen de siete plazas que cuesta menos que muchos utilitarios de cinco asientos, y además se fabrica en la planta de Renault en Palencia. Mide 4,55 metros de largo, ofrece desde 160 litros de maletero con las siete plazas levantadas hasta 595 litros si abates la tercera fila, y eso te permite llevar a toda la familia de vacaciones sin tener que elegir entre maletas o niños. La oferta actual deja el precio en 16.940 euros para la versión Essential de cinco plazas con motor gasolina 1.0 TCe de 110 CV, y si financias con Dacia puedes repartir el pago en cuotas de unos 320 euros al mes a 36 meses con una entrada de 3.000 euros que tampoco te descapitaliza del todo.

Motores gasolina puros o bifuel con etiqueta ECO

Dacia ofrece el Jogger con dos mecánicas de gasolina que comparten la misma base de 1.0 litros y tres cilindros, así que tienes el TCe de 110 CV que va solo con gasolina y el TCe ECO-G de 100 CV que funciona con gasolina o GLP según te convenga. El bifuel lleva etiqueta ECO y te permite esquivar restricciones urbanas, además el GLP cuesta menos de la mitad que la gasolina en muchas estaciones así que podrías ahorrarte bastante dinero si haces muchos kilómetros al año y tienes gasineras cerca de casa.

El consumo homologado va de 5,8 a 7,7 litros a los cien según versión, aunque en uso real siempre sube algo más porque llevar siete personas y equipaje pesa lo suyo y el motor de tres cilindros tiene que trabajar bastante para mover todo ese peso. Ambas mecánicas vienen únicamente con cambio manual de seis velocidades, total que si buscas automático tendrás que irte a otra marca porque Dacia no lo ofrece en el Jogger, aunque sinceramente el manual va fino y te ahorras unos 2.000 euros que puedes invertir en otras cosas más útiles.

Las versiones ECO-G emiten entre 118 y 136 gramos de CO₂ por kilómetro, así que estás dentro de los límites razonables para circular por zonas con restricciones sin que te multen o te impidan aparcar cerca del centro.

Dacia Jogger 2026 | Dacia

Acabados desde lo básico hasta lo suficiente

El acabado Essential trae aire acondicionado manual, sistema multimedia pequeño y los útiles básicos para rodar sin lujos, pero sinceramente es muy justo si vas a usar el coche a diario porque te falta conectividad y sensores de aparcamiento que vienen bien en un coche largo. Si subes a Expression, ganas pantalla de 8 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto, sensores traseros y control de crucero, y ahí es donde empieza a tener sentido el Jogger porque puedes hacer viajes largos sin quedarte sin batería en el móvil ni rayar la trasera cada vez que aparcas.

El acabado Extreme añade llantas de 16 pulgadas, detalles exteriores que mejoran el aspecto y climatizador bizona que viene bien cuando llevas pasajeros en las tres filas y cada uno tiene calor o frío según le dé. Vamos, que puedes ir desde lo funcional hasta lo razonablemente equipado sin cambiar de modelo, aunque Dacia nunca va a ofrecerte lujos ni acabados premium porque su filosofía es darte todo lo imprescindible a precio de derribo.

Las versiones de siete plazas pueden incorporar aire acondicionado en la fila trasera como opción, y eso merece la pena si vives en zona calurosa porque los críos en la tercera fila se asan en verano cuando el aire acondicionado delantero no llega hasta atrás.

Dacia Jogger 2026 | Dacia

Financiación barata y costes de propiedad ridículos

La oferta de 16.940 euros exige financiar con Dacia a través de Renault Finance a 36 meses con entrada de unos 3.000 euros y cuotas mensuales de 320 euros, aunque también puedes optar por renting con cuotas que rondan los 393 euros al mes e incluyen mantenimiento y seguro que te ahorran quebraderos de cabeza. La garantía de fábrica es de tres años o 100.000 kilómetros, y las tarifas de mantenimiento son muy bajas porque Dacia usa piezas sencillas y baratas que no te arruinan cuando toca revisión, además en algunos casos incluyen los tres primeros años de financiación con intereses cero si pillas la promoción adecuada.

El Jogger se fabrica en Palencia y hay stock disponible en toda la red de concesionarios Dacia de España, así que puedes comprarlo online si ya tienes claro qué versión quieres o ir al concesionario a probarlo antes de decidir. La competencia directa serían monovolúmenes más caros como el Citroën Berlingo o el Peugeot Rifter, que ofrecen acabados mejores, pero cuestan bastante más dinero, mientras que el Jogger apuesta por darte espacio y funcionalidad sin que tengas que pedir un crédito.

Si lo que te gustaría es llevar a toda la familia de vacaciones sin gastarte una fortuna ni renunciar a espacio útil, el Jogger merece la pena porque ofrece siete plazas reales por el precio de un coche normal, y eso no lo encuentras en ningún otro sitio del mercado actual sin irte a coches de segunda mano o a marcas chinas que aún no tienen red de talleres. Si no te convence, podrías echarle un vistazo a este Fiat, que también está seductor.