500 EUROS COMO POCO
3 errores con el coche que te sangran 500 euros cada año
Estos son los gastos típicos con tu coche que te podrían hacer ahorrar 500 euros cada año.
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Tener coche supone tener asumidos una serie de gastos inevitables. Lo peor es que buena parte de ese sangrado se puede evitar con un poco de atención y sentido común, ya que la mayoría de los errores no vienen de usar el coche sino de usarlo mal o de ignorar detalles que luego cuestan cientos de euros.
Renovar el seguro sin mirar
Las pólizas se renuevan automáticamente y mucha gente pasa de abrir el correo, así que se mantienen algunas coberturas que ya no reflejan la realidad y primas que no tienen sentido. Has reducido kilómetros, has cambiado de trabajo o usas menos el coche pero sigues pagando como si nada hubiera cambiado, total que te clavan coberturas que no necesitas y una prima sobredimensionada.
Vale la pena dedicarle un rato a comparar ofertas y a preguntar por los descuentos de pago anual o bonificaciones por no siniestralidad, porque esos pequeños cambios reducen la cuota sin perder protección y además un seguro a terceros básico cuesta desde 152 euros al año con compañías como Direct Seguros o 183 euros con Prima (al menos esto son cifras de inicios de 2026), mientras que otros te cobran el doble por lo mismo.
Negocia las condiciones y pregunta por las promociones en activo, ya que las aseguradoras lanzan campañas y un poco de atención puede traducirse en un recorte real de la factura anual que supere los 100 euros sin renunciar a nada importante.
Ignorar las averías pequeñas hasta que explotan
Un golpe leve en la carrocería, una piedra en la luna o un testigo que parpadea pueden parecer asuntos menores entre fiestas, pero posponer esas reparaciones hace que el coste se multiplique por culpa de la sal, la humedad y los cambios térmicos que empeoran las pequeñas fisuras.
Los arreglos baratos se convierten en facturas serias de más de 300 euros si los dejas ir, así que conviene actuar a tiempo.
Comprueba el estado de lunas, el nivel de líquidos y la batería antes de volver a la rutina diaria y evitarás que una grieta se propague o que la batería al límite te deje tirado en pleno invierno, porque cambiar la batería cuesta entre 100 y 300 euros, la correa de distribución entre 300 y 500 euros y el embrague puede dispararse hasta los 1.000 euros. Pide presupuestos comparativos en talleres, valora ofertas de mantenimiento y considera pequeños paquetes preventivos que muchas veces salen más baratos que una intervención de urgencia, porque el mantenimiento anual ronda los 350-600 euros si lo planificas bien.
Callejear sin planificar ni agrupar los trayectos
Los trayectos cortos, los arranques en frío y la falta de planificación disparan el consumo porque el motor no alcanza su temperatura óptima y reacciona peor a los acelerones, luego el coche gasta más y se desgastan neumáticos y frenos antes de tiempo sumando costes innecesarios de hasta 200 euros al año solo en gomas. Agrupa recados, planifica rutas y evita hacer múltiples viajes en días consecutivos, así reduces kilómetros innecesarios y mejorarás la eficiencia real del vehículo sin cambiar de coche ni sacrificar comodidad.
Las revisiones simples, como mantener la presión correcta de los neumáticos, apagar el motor en paradas largas y moderar la climatización en trayectos cortos también te ayudarán a ahorrar y a alargar la vida útil de algunos componentes caros como la batería o el embrague.
El gasto total de mantener un coche en España ronda los 2.500-4.000 euros al año según el uso, pero el ahorro no está en la hipoteca o en la cesta de la compra sino también en cómo usas el coche, y con algo de revisión, planificación y sentido común evitas sustos y recuperarás unos buenos euros que de otro modo no.
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