3 errores con el coche que te sangran 500 euros cada año

Tener coche supone tener asumidos una serie de gastos inevitables. Lo peor es que buena parte de ese sangrado se puede evitar con un poco de atención y sentido común, ya que la mayoría de los errores no vienen de usar el coche sino de usarlo mal o de ignorar detalles que luego cuestan cientos de euros.

Renovar el seguro sin mirar

Las pólizas se renuevan automáticamente y mucha gente pasa de abrir el correo, así que se mantienen algunas coberturas que ya no reflejan la realidad y primas que no tienen sentido. Has reducido kilómetros, has cambiado de trabajo o usas menos el coche pero sigues pagando como si nada hubiera cambiado, total que te clavan coberturas que no necesitas y una prima sobredimensionada.

Vale la pena dedicarle un rato a comparar ofertas y a preguntar por los descuentos de pago anual o bonificaciones por no siniestralidad, porque esos pequeños cambios reducen la cuota sin perder protección y además un seguro a terceros básico cuesta desde 152 euros al año con compañías como Direct Seguros o 183 euros con Prima (al menos esto son cifras de inicios de 2026), mientras que otros te cobran el doble por lo mismo.

Negocia las condiciones y pregunta por las promociones en activo, ya que las aseguradoras lanzan campañas y un poco de atención puede traducirse en un recorte real de la factura anual que supere los 100 euros sin renunciar a nada importante.

Consejos para evitar averías | Alquiber

Ignorar las averías pequeñas hasta que explotan

Un golpe leve en la carrocería, una piedra en la luna o un testigo que parpadea pueden parecer asuntos menores entre fiestas, pero posponer esas reparaciones hace que el coste se multiplique por culpa de la sal, la humedad y los cambios térmicos que empeoran las pequeñas fisuras.

Los arreglos baratos se convierten en facturas serias de más de 300 euros si los dejas ir, así que conviene actuar a tiempo.

Comprueba el estado de lunas, el nivel de líquidos y la batería antes de volver a la rutina diaria y evitarás que una grieta se propague o que la batería al límite te deje tirado en pleno invierno, porque cambiar la batería cuesta entre 100 y 300 euros, la correa de distribución entre 300 y 500 euros y el embrague puede dispararse hasta los 1.000 euros. Pide presupuestos comparativos en talleres, valora ofertas de mantenimiento y considera pequeños paquetes preventivos que muchas veces salen más baratos que una intervención de urgencia, porque el mantenimiento anual ronda los 350-600 euros si lo planificas bien.

Callejear sin planificar ni agrupar los trayectos

Los trayectos cortos, los arranques en frío y la falta de planificación disparan el consumo porque el motor no alcanza su temperatura óptima y reacciona peor a los acelerones, luego el coche gasta más y se desgastan neumáticos y frenos antes de tiempo sumando costes innecesarios de hasta 200 euros al año solo en gomas. Agrupa recados, planifica rutas y evita hacer múltiples viajes en días consecutivos, así reduces kilómetros innecesarios y mejorarás la eficiencia real del vehículo sin cambiar de coche ni sacrificar comodidad.

Las revisiones simples, como mantener la presión correcta de los neumáticos, apagar el motor en paradas largas y moderar la climatización en trayectos cortos también te ayudarán a ahorrar y a alargar la vida útil de algunos componentes caros como la batería o el embrague.

El gasto total de mantener un coche en España ronda los 2.500-4.000 euros al año según el uso, pero el ahorro no está en la hipoteca o en la cesta de la compra sino también en cómo usas el coche, y con algo de revisión, planificación y sentido común evitas sustos y recuperarás unos buenos euros que de otro modo no.