3 coches eléctricos a los que no hacemos ni caso que son de lo mejor en su segmento

Hay coches a los que hacemos muy poco caso por distintas razones. Ya sea porque están eclipsados por otros modelos de la misma marca, porque en el mismo segmento hay mucha competencia o porque no han disfrutado de una campaña de marketing tan impactante. Sin embargo, son vehículos infravalorados que ofrecen numerosas virtudes. Presentamos tres con motorización eléctrica y Etiqueta Cero.

Abarth 600e

Fiat Abarth 600e | Abarth

Empezamos con un Utilitario, el Abarth 600e, que se vende desde 36.825 euros en su versión de 238 CV de potencia y su autonomía de 322 kilómetros. Es prácticamente imposible conseguir un coche eléctrico de espíritu puramente deportivo a un precio tan bajo como este. No obstante, pocos conductores saben de su presencia en el mercado.

El Abarth 600e ofrece un diseño muy atractivo y una conducción muy disfrutona. Sus prestaciones están envueltas en una sonoridad envolvente aunque sea eléctrico y son muy apetecibles, acelera de 0 a 100 en 6,2 segundos yalcanza una velocidad máxima de 200 km/h. No es un deportivo solo en su imagen, también en su esencia y motorización.

Xpeng P7

Xpeng P7 | Xpeng

Viajamos a otro segmento, el de las berlinas, con el Xpeng P7. Mide 4,88 metros de largo, es amplísima, y eso se traduce a 440 litros de maletero. Está disponible con 276 CV de potencia y576 kilómetros de autonomía o, para quienes deseen prestaciones más poderosas, 473 CV y 505 km. Ya con 276 CV sus prestaciones son muy buenas, acelera en 6,7 segundos y llega a 200 km/h.

Además, a esto se le une una tracción trasera como las que quedan pocas para los conductores que gusten de un pilotaje más atrevido. Como buen coche chino, está plagado de tecnología, tanto de sistemas de asistencia a la conducción como de confort y de entretenimiento. Con todas sus virtudes, su precio de partida de 50.860 euros parece barato, pero le cuesta hacerse hueco en un sector dominado por marcas tradicionales como Mercedes, Audi o BMW, a los que intenta imitar aunque con un diseño más moderno.

BYD Tang

BYD Tang | BYD

Continuamos con otro coche chino pero del segmento SUV XXL, el BYD Tang. Este modelo está a la sombra de otros vehículos más populares de la misma marca, por ejemplo el Atto 2, el Seal U o el Dolphin. No obstante, el Tang no tiene nada que envidiarles y es igual de competitivo en el mercado con un precio de partida de 57.050 euros.

Es un coche de lujoso diseño exterior e interior, que es muy espacioso tanto para la comodidad como para la capacidad de carga. De hecho, con sus 7 plazas abiertas su maletero cuenta con 235 litros que aumentan mucho más desplegando solo 5 plazas. Su motorización es una auténtica barbaridad con sus 517 CV de potencia para acelerar de 0 a 100 en 4,9 segundos y una velocidad máxima de 190 km/h.

Esta propulsión está alimentada por una batería que ofrece 530 kilómetros y está vinculada a una tracción 4x4 con sistema de control de descenso. El BYD Tang, además, posee un extenso catálogo tecnológico que incluye pantalla táctil de 15,6 pulgadas para sistema multimedia, conexión wi-fi con tarjeta SIM integrada, base de carga inalámbrica y actualizaciones inalámbricas de software.