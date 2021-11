A 100 km/h por la autopista: la propuesta de la ONU para reducir aún más la velocidad

El exceso de velocidad está detrás de un gran porcentaje de los accidentes de tráfico que terminan con víctimas mortales o heridos de gravedad. En España la mortalidad en carretera se ha reducido significativamente en los últimos 20 años, una reducción que también se ha hecho patente en la mayoría de países de nuestro entorno y, en general, en los países desarrollados.

Sin embargo, la Organización de Naciones Unidas, la ONU, es consciente que no siempre es así. En los diferentes informes de la ONU se recoge que cada año cerca de 1.3 millones de personas pierden la vida en las carreteras, una auténtica "pandemia" que afecta especialmente a los países en vías de desarrollo, países en los que las infraestructuras no están diseñadas para soportar velocidades muy altas y en los que, además, el parque automovilístico no está en las mismas condiciones ni de conservación ni de edad que en zonas más desarrolladas.

La ONU propone reducir aún más los límites de velocidad

De esta manera, la ONU ha propuesto una serie de cambios normativos a nivel global con los que reducir significativamente el mencionado millón largo de personas que cada año pierden la vida en las carreteras del planeta. Así, uno de los cambios normativos más relevantes es el de la reducción de los límites de velocidad genéricos, que según la ONU deberían limitarse de la siguiente forma:

Vías rápidas (autopistas y autovías): 100 km/h (120 km/h actualmente en España)

(autopistas y autovías): (120 km/h actualmente en España) Carreteras convencionales: 80 km/h (90 km/h actualmente en España)

(90 km/h actualmente en España) Vías urbanas: 30 km/h (30 km/h en vías de un carril por sentido en España)

Tal y como hemos mencionado antes, estas propuestas están enfocadas sobre todo a las zonas en las que la mortalidad en carretera es mucho mayor que en regiones como Europa o Norteamérica. ¿Puede terminar el exceso de velocidad con un importante número de fallecidos cada año en las carreteras de nuestro planeta o hay que buscar otras vías de actuación para atajar este problema?