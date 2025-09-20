GP de Azerbaiyán: Verstappen arrebata la pole a Sainz en el último momento en la clasificación más accidentada

Hasta seis veces se detuvo la acción en Bakú, tres en la Q1, una en la Q2 y otras dos en la Q3, donde el difícil trazado urbano y, sobre todo, el viento, complicaron el trabajo de los pilotos. El líder del campeonato, el australiano Oscar Piastri (McLaren), fue uno de los siete corredores que acabaron contra el muro, una suerte que también corrieron el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), el tailandés Alexander Albon (Williams), el alemán Nico Hulkenberg (Kick Sauber), el francés Pierre Gasly (Alpine), el argentino Franco Colapinto (Alpine) y el británico Ollie Bearman (Haas).

Bandera amarilla en el GP de Azerbaiyán | Europa Press

Tampoco tuvo excesiva fortuna Fernando Alonso, que se quedó a siete centésimas de avanzar a una Q2 que tampoco se libró de las banderas rojas y donde Sainz se aseguró un increíble segundo puesto de salida en la parrilla del domingo. Con el tiempo casi cumplido, Verstappen apareció como una exhalación para conquistar su sexta pole del curso.

Max Verstappen en el GP de Azerbaiyán | Europa Press

En segunda fila de parrilla arrancarán el neozelandés Liam Lawson (RB) y el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), mientras que el británico George Russell (Mercedes) y el japonés Yuki Tsunoda (Red Bull) compartirán la tercera línea de salida. El segundo del Mundial de Pilotos, el británico Lando Norris (McLaren), no pudo aprovechar el tropiezo de su compañero de equipo y solo pudo asegurarse el séptimo lugar, por delante del francés Isack Hadjar (RB), del propio Piastri y de Leclerc.

Con Leclerc al frente de la tabla de tiempos, la primera detención de la sesión en Bakú llegó a falta de 11:30 para el final de la Q1, cuando el coche del tailandés Albon, que hasta el momento había exhibido un gran ritmo, tocó el muro interior de la curva 1 y se quedó detenido en el medio de la pista.

Poco después se reanudó la acción en el trazado azerí, pero por poco tiempo; esta vez, fue Hulkenberg el que obligó a ondear la bandera roja al irse contra las protecciones en la curva 4, donde quedó atravesado su monoplaza, que arruinó el intento de muchos monoplazas.

Ya casi con el tiempo cumplido, Alonso se salvó por los pelos de quedar eliminado, con un tiempo que le aupaba a la novena posición, cuando la tercera bandera roja se desplegaba, provocada por los dos Alpine, los de Gasly y Colapinto, ambos yéndose contra las protecciones de la curva 4. Sainz, decimocuarto, también sufría para pasar, y Norris mandaba con el mejor crono de la clasificación, nueve milésimas por delante de Verstappen.

Fernando Alonso en el GP de Azerbaiyán | Europa Press

Menos interrumpida estuvo la Q2, que aún así vio cómo los pilotos se detenían brevemente después de que Bearman perdiese el control y rompiese su suspensión en la curva 3. Esta vez, la suerte no sonrió a Alonso, que se quedó a siete centésimas del último clasificado para la Q3, el japonés Tsunoda; tampoco avanzaron su compañero Lance Stroll (Aston Martin) ni el británico Lewis Hamilton (Ferrari).

Sainz, que sí logró el pase para la lucha por la pole, puso su primera vuelta en lo más alto de la tabla de tiempos, pero apareció la quinta bandera roja. Esta vez sucedió en la curva 15, y fue Leclerc el que, mientras la lluvia empezaba a llegar al circuito urbano, perdió el control de su coche y acabó con él en las barreras.

Carlos Sainz en el GP de Azerbaiyán | Europa Press

El monegasco ya no regresó a la acción y, con siete minutos por delante, nueve pilotos lucharon por la posición de privilegio. Sin embargo, otro accidente, esta vez de Piastri en la curva 3 a falta de 3:41 para el final, redujo la lista de candidatos. Finalmente, solo Verstappen, con un crono de 1:41.117, pudo desplazar al madrileño, que se quedó a cuatro décimas y saldrá segundo.