8 destinos para los amantes de la Fórmula 1 de aquí a final de año

8 son los grandes premios de Fórmula 1 que nos quedan por vivir de aquí a final de año, 8 carreras, 8 circuitos, 8 ciudades… Seguro que seguirlos todos en vivo, en directo y en persona no llega a ser ni un sueño de tan imposible como sería convertirlo en realidad pero ¿y viajar para gozar de uno de ellos? Sería un gran viaje en todos los sentidos y lo difícil en este caso sería elegir destino…

Baku, en Azerbaiyán del 19 al 21 de septiembre

Ojo de Baku. Azerbaiyán | Pixabay

La capital de Azerbaiyán, Bakú, será el escenario del próximo Gran Premio de Fórmula 1, el suyo es uno de los circuitos más largos del calendario y está considerado como uno de los trazados más desafiantes. Y por supuesto, una vez vuelas hasta esta sugerente ciudad, habrá visitas que, más allá de la carrera, no querrás perderte, destacamos entre ellas el Museo Nacional de la Alfombra (sorprende no solo por su gran colección de alfombras azerbaiyanas sino incluso por su arquitectura), eso además de pasear la placer el casco antiguo (la Ciudad Viena de Bakú) y permitirte un viaje en el Ojo de Bakú (la noria panorámica de la ciudad).

Marina Bay en Singapur del 3 al 5 de octubre

Marina Bay. Singapur | Pixabay

Singapur es un gran destino pero es que además los amantes de la Fórmula 1 encuentran en esta carrera un atractivo especial: no solo se trata de un circuito urbano (que por lo demás es similar al de Mónaco) sino que además la carrera se desarrolla de noche. El circuito se desarrolla alrededor de Marina Bay, una bahía rodeada de cuatro zonas urbanizadas; esta es probablemente la zona más famosa de la ciudad, su skyline por anoche es imperdible y la visita a los Gardens by the Bay también.

Austin en Estados Unidos del 17 al 19 de octubre

Austin | Pixabay

Este Gran Premio es una auténtica fiesta porque se combina la carrera en sí con una serie de conciertos… puedes adquirir tu entra al Gran Premio o tickets especiales que te dan acceso también a los conciertos. El Circuito de las Américas, escenario del Gran Premio, está en la ciudad texana de Austin, capital del estado y particularmente famosa tanto por sus parques y lagos como por sus propuesta de música en directo (en particular country y blues).

Ciudad de México en México del 24 al 26 de octubre

Mexico City | Pixabay

El circuito de Hermanos Rodríguez, en Ciudad de México, es especial por dos razones: está ubicado en un parque urbano y es, además, uno de los pocos circuitos de Fórmula 1 con vínculos con el olimpismo (aquí se desarrollaron algunos eventos durante la celebración de los Juegos Olímpicos de 1968); por lo demás estás en Ciudad de México, te faltará tiempo para visitar sus lugares más emblemáticos (la Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional en la Plaza de la Constitución, el Museo de Frida Kahlo en Coyoacán, el castillo y el parque de Chapultepec, los canales de Xochimilco, el Palacio de Bellas Artes…)

São Paulo en Brasil del 7 al 9 de noviembre

Sao Paulo | Pixabay

El circuito brasileño deInterlagos discurre, como el de Hermanos Rodríguez, dentro de un parque y se trata, además, de uno de los circuitos más populares entre los aficionados a la Fórmula 1; está en São Paulo, que es algo así como la capital de facto del país, es decir, la capital económica (la capital como tal es Brasilia); no olvides recorrer la Avenida Paulista ni visitar la Catedral de la Sé, recorrer el Parque Ibirapuera, que pasa por ser uno de los parques urbanos más bonitos del mundo, y el barrio de Vila Madalena por su ambiente alternativo; el barrio japonés de Liberdade llamará mucho tu atención y el Mercado Municipal te sorprenderá por su arquitectura.

Las Vegas en Estados Unidos del 20 al 22 de noviembre

Las Vegas | Pixabay

Este Gran Premio también es una fiesta en todos los sentidos, empezando por su circuito que es urbano y atraviesa el famoso Strip de Las Vegas con sus emblemáticos casinos y hoteles de lujo; el Strip es de hecho la visita imperdible en esta ciudad americana pero hay otros lugares que llamarán tu atención: Fremont Street, que es la segunda calle más famosa de la ciudad y el famoso cartel de bienvenida ubicado al sur Las Vegas Boulevard. No, no tienes por qué casarte en Las Vegas ni arruinarte en sus casinos pero puedes aprovechar para contratar una excursión al Gran Cañón.

Lusail en Qatar del 28 al 29 de noviembre

Katara Tower, Lusail | Pixabay

Qatar es un estado todavía en construcción y Lusail es una ciudad isla en ese estado, está a solo 15 kilómetros de Doha, capital del país, y es una visita casi obligada para quienes organicen un viaje catarí, no digamos si lo haces en noviembre, cuando se celebra allí el Gran Premio de Fórmula 1. ¿Lugares a visitar en Lusail? Crescent Park, el paseo marítimo de Marina y Lusail Boulevard, Place Vendôme (como la de París, sí…), las sorprendentes marina Twin Towers y por supuesto las emblemáticas Katara Towers.

Yas Marina en Abu Dhabi del 5 al 7 de diciembre

Yas Marina. Abu Dhabi | Pexels

¿Buscas un destino de escándalo para el próximo puente de diciembre? Aquí lo tienes, Abu Dhabi. Y es que aquí no se celebra un Gran Premio de Fórmula 1 cualquiera sino el último de la temporada. Siguiendo con la emoción de la Fórmula 1 cabe que lo que más te atraiga de Abu Dhabi sea Ferrari World, un parque de atracciones en el que podrás darte una vuelta en la montaña rusa más rápida del mundo (como si fueras en un Fórmula 1, vaya…).