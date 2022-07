El culebrón entre Álex Palou, Ganassi y McLaren termina con demanda

Más información Vettel dice adiós a la F1

Corría el pasado 12 de julio y Chip Ganassi Racing lanzaba un anuncio en sus redes sociales en el que se confirmaba la extensión de contrato de uno de sus pilotos estrella, el vigente Campeón de las IndyCar Series, el piloto español Álex Palou. La estructura norteamericana había ejercido la cláusula del contrato en formato 2+1 que le permitiría contar con Palou una temporada más, la de 2023, e incluso adjuntaba en la redacción de la nota de prensa unas declaraciones en principio realizadas por el catalán en las cuales se congratulaba de permanecer junto a su actual formación

"Es una gran satisfacción saber que seguiré con Chip Ganassi la próxima temporada. El equipo me recibió con los brazos abiertos desde el primer día y por eso estoy encantado de continuar trabajando con Chip, Mike Hull y los chicos del #10 y el resto de la organización". Estas palabras y la confirmación de su extensión del contrato con CGR entraban claramente en conflicto con aquellos rumores que aseguraban que Palou estaba muy cerca de cambiar de aires de cara a la próxima campaña. Nada sin embargo descabellado en el mundo del deporte.

Palou celebrando el título de 2021 | Newspress

Álex Palou contradice las palabras de CGR:

Lo que iba a suceder en las siguientes horas sí que iba a poner patas arriba no sólo el campeonato de monoplazas norteamericano, sino que también indirectamente iba a disparar los rumores de la Silly Season de la Fórmula 1. Álex Palou, en la madrugada en España desataba el temporal al confirmar que no había firmado su renovación con Chip Ganassi, que no había realizado las declaraciones que aparecían referenciadas en el comunicado de prensa y que, es más, que había comunicado que por “razones personales” había informado al equipo que no quería continuar con ellos más allá de esta temporada que está próxima a terminar.

Concretamente estas eran las palabras de Palou a través de sus canales oficiales: "Recientemente me he enterado por los medios de comunicación de que esta tarde, sin mi aprobación, Chip Ganassi Racing ha emitido un comunicado de prensa en el que anunciaba que conduciría con CGR en 2023. Más sorprendente aún fue que el comunicado de CGR incluía una 'cita' que no provenía de mí. Yo no aprobé ese comunicado de prensa, y no fui el autor ni aprobé esa cita. Como he informado recientemente a CGR, por motivos personales, no tengo intención de seguir en el equipo después de 2022. Aparte de los desafortunados acontecimientos de esta noche, siento un gran respeto por el equipo CGR, y espero que terminemos juntos esta temporada con fuerza".

Palou es actualmente sexto en la Indycar 2022 | Honda

McLaren anuncia su contratación:

Minutos más tarde, McLaren le daba la bienvenida como nuevo fichaje, en un comunicado impropio por las altas horas a las que se producía en Europa, algo que no suele ser así en el caso de los de Woking, que suelen esperar a primeras horas de la tarde en el Viejo Continente para que así sus anuncios puedan recogerse también en la prensa de al otro lado del charco en lo que para ellos son las primeras horas de la mañana. "Estoy extremadamente emocionado de unirme al equipo de pilotos de un fabricante tan icónico como McLaren. Espero demostrar lo que puedo hacer al volante de un Fórmula 1 y ver qué puertas se pueden abrir. Quiero agradecer a los miembros del equipo Chip Ganassi todo lo que han hecho por mí".

En esos momentos, la estructura británica no confirmaba cuál sería el destino de Palou, pero sí que dejaba entrever que Álex aterrizaba en la estructura para así beneficiarse del programa de jóvenes talentos que tienen en marcha en McLaren y que está permitiendo a competidores como Pato O’Ward o Colton Herta probar con el MCL35M, además de que más allá de la Fórmula 1, McLaren tiene actualmente programas activos en las IndyCar Series, el Extreme E o, a partir de la próxima temporada, en el Mundial de Fórmula E, donde han adquirido la estructura del equipo Mercedes-Benz.

En este punto, todos estos movimientos habían afectado directamente a Daniel Ricciardo, piloto de McLaren en la Fórmula 1 que está claramente por detrás de Lando Norris en cuanto a resultados. El australiano salía a confirmar que su deseo era el de cumplir su contrato con los de Woking, el cual cubre también la temporada 2023.

Álex no ha conseguido todavía ganar en 2021 | Newspress

Palou sin datos y demandado por Ganassi:

A partir de este punto, tanto McLaren, como Chip Ganassi Racing y Palou decidieron mantener el silencio en cuanto a comunicaciones, a fin de no afectar a los resultados deportivos tanto en F1 como en las IndyCar, con la situación cada vez más complicada para Álex de reeditar su título del año pasado. Con cinco carreras por delante y tras pasar por Iowa, es sexto de la general a 44 puntos de su compañero y líder del campeonato, Marcus Ericsson.

Sin embargo, la situación parece que estará tensa en las próximas semanas. Hace unos días se daba a conocer que Palou ya no dispone de acceso en remoto a las telemetrías de sus compañeros de equipo, así como otros datos, mientras que este miércoles se dio a conocer que Chip Ganassi Racing habría presentado una demanda civil en el Tribunal Superior del condado de Marion (Florida), insistiendo en que quiere retener a Álex para la próxima temporada tal y como indica su contrato. El objetivo es el de aclarar todo lo antes posible por la vía judicial, aunque esto suponga que haya descontento entre todas las partes.