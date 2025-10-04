Russell se mete en la pelea entre Verstappen y los McLaren con la pole en Singapur

Con un fantástico crono de 1:29.158, Russell se aseguró su segunda pole de la temporada tras superar por algo más de una décima al neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que saldrá de nuevo por delante de sus dos grandes rivales por el campeonato, los dos McLaren.

El mejor de los coches papaya fue el líder del Mundial, el australiano Oscar Piastri, que arrancará tercero liderando una segunda fila en la que le acompañará el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), mientras que el segundo de la general, el británico Lando Norris, partirá quinto junto a su compatriota Lewis Hamilton (Ferrari).

Lando Norris en el GP de Singapur | Europa Press

El otro monoplaza de la Scuderia, el del monegasco Charles Leclerc, arrancará séptimo, compartiendo línea con el francés Isack Hadjar (RB), y el británico Ollie Bearman (Haas) saldrá desde la quinta fila junto a Alonso. Sainz, tercero en Bakú, no pudo acceder a la definitiva Q3 y tendrá que salir decimotercero.

En el ocaso en Marina Bay, el británico Lewis Hamilton (Ferrari) estableció el mejor tiempo de una Q1 en la que sobrevivió Alonso, decimocuarto, y en la que cayeron el canadiense Lance Stroll (Aston Martin), el argentino Franco Colapinto (Alpine), el francés Pierre Gasly (Alpine) y el brasileño Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), que se mantuvo en pista durante algunos minutos a la espera de que se investigase por qué sus rivales por entrar en la Q2 mejoraron sus tiempos con bandera amarilla.

Fernando Alonso en el GP de Singapur | Europa Press

Dirección de Carrera, sin embargo, anunció que revisaría todo tras la sesión de clasificación y la acción continuó con algo de retraso y con Verstappen aupándose a lo más alto. Sin embargo, a la lucha entre el holandés y los McLaren llegó otro invitado, un Russell que estableció un 1:29.562 como referencia para liderar la sesión. Así, el tetracampeón del mundo se intercaló entre los dos Mercedes para desafiar a los coches papaya.

Max Verstappen en el GP de Singapur | Europa Press

Por el camino hacia la pole caían el alemán Nico Hulkenberg (Kick Sauber), el tailandés Alex Albon (Williams), el neozelandés Liam Lawson (RB), el japonés Yuki Tsunoda (Red Bull) y Carlos Sainz, que deberá remontar desde la decimotercera posición si quiere acabar el domingo en los puntos.

Ya en la Q3, con Alonso incapaz de mejorar a ninguno de sus rivales y teniendo que conformarse con el décimo puesto de salida, Russell marcó terreno con una fantástica vuelta de 1:29.165 que Verstappen no pudo superar a pesar de pintar de morado el segundo sector, ni tampoco los McLaren. En el último intento, el neerlandés fue mejorando sus tiempos, pero finalmente abortó la vuelta y Russell se hizo con la pole.