ONCE | Comprobar los premios de los sorteos del Triplex del sábado 9 de agosto de 2025

Sorteos de la ONCE | Las cinco combinaciones premiadas del Triplex del sábado

Los sábados, a partir de las 10:00h, puedes comprobar los premios del Triplex de la ONCE en laSexta.com. Estos son los cinco números premiados del sábado 9 de agosto de 2025.

El fin de semana ya está aquí y la ONCE sigue celebrando algunos de sus sorteos diarios. Este sábado, 9 de agosto de 2025, el Triplex de la ONCE vuelve a celebrar cinco sorteos a lo largo de toda la jornada. Los números premiados del sábado 9 de agosto de 2025 se pueden ir comprobando una vez se celebre el sorteo, desde las 10:00h de la mañana.

Primer sorteo del Triplex (10.00h): pendientes de sorteo

Segundo sorteo del Triplex (12.00h): pendientes de sorteo

Tercer sorteo del Triplex (14.00 h): pendientes de sorteo

Cuarto sorteo del Triplex (17.00h): pendientes de sorteo

Quinto sorteo del Triplex (21.15h): pendientes de sorteo

El sorteo del Triplex se celebra casi a la vez que el de Super Once, a las mismas horas, cada día.

¿Cuáles son los premios del Triplex en sábado?

El Triplex es uno de los juegos más recientes de la ONCE. Nació en 2016 como una pequeña apuesta de 0,50 euros por una combinación de tres dígitos. La participación no puede tener más de cinco apuestas. Si bien el precio de la apuesta es bajo, el premio también lo es: el máximo premio del Triplex de la ONCE es de 150 euros, en función del número y orden de cifras acertadas.

Los premios que entrega el Triplex este sábado son los mismos que los que entrega el resto de días de la semana:

Si se aciertan las tres cifras en el mismo orden: 150 euros

Si se aciertan las tres cifras, en diferente orden: 10 euros

Si se aciertan las dos primeras cifras, en el mismo orden: 2 euros

Si las dos primeras cifras coinciden con las dos últimas del premio, en el mismo orden: 2 euros

Si se acierta sólo la primera cifra: 1 euro

Si se acierta sólo la última cifra: 1 euro

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).