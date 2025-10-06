Comprueba los resultados del Triplex de hoy, lunes 6 de octubre de 2025

Premios y resultados de los sorteos del Triplex de la ONCE del lunes

La sección de Loterías de laSexta.com te ofrece los resultados de los cinco sorteos del Triplex en el comienzo de la semana. Comprueba cuáles son los números ganadores.

Una semana más, semana de loterías con los sorteos de la ONCE no han parado durante el fin de semana: después del sorteo del Triplex del domingo, llegan los sorteos del lunes. A partir de las 10:00h arranca el Triplex que, igual que el Super Once, celebra cinco sorteos diarios, aunque éste lo hace con un premio máximo de 150 euros.

Los resultados del Triplex de este lunes 6 de octubre son:

Primer sorteo (10.00h): 216

Segundo sorteo (12.00h): pendiente de confirmación

Tercer sorteo (14.00 h): pendiente de confirmación

Cuarto sorteo (17.00h): pendiente de confirmación

Quinto sorteo (21.15h): pendiente de confirmación

¿Qué premios reparte el Triplex de la ONCE?

El Triplex es uno de los juegos más recientes de la ONCE. Nació en 2016 como una pequeña apuesta de 0,50 euros por una combinación de tres dígitos. La participación no puede tener más de cinco apuestas. Si bien el precio de la apuesta es bajo, el premio también lo es: el máximo premio del Triplex de la ONCE es de 150 euros, en función del número y orden de cifras acertadas:

Si se aciertan las tres cifras en el mismo orden: 150 euros

Si se aciertan las tres cifras, en diferente orden: 10 euros

Si se aciertan las dos primeras cifras, en el mismo orden: 2 euros

Si las dos primeras cifras coinciden con las dos últimas del premio, en el mismo orden: 2 euros

Si se acierta sólo la primera cifra: 1 euro

Si se acierta sólo la última cifra: 1 euro

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).