Hoy se celebran diferentes sorteos a lo largo del día, pero ayer también fue un día especial. Fue lunes 1 de enero, primer día del año, y sí, efectivamente era festivo en el calendario laboral, pero eso no paralizó los juegos de azar y loterías de la jornada. Y no sólo se celebraron sorteos con normalidad, sino que además la ONCE llevó a cabo su ya tradicional sorteo del Cupón Extra de Navidad, un sorteo con un premio especial de 400.000 euros, la misma cantidad que el Gordo de Navidad.

El principal premio del sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE de 2024 ha sido el 66912, número que reparte los esperados 400.000 euros por cupón, mientras que el 93150 se lleva el primer premio adicional, 40.000 euros por cupón, y el número 01518 se ha llevado el segundo premio, de 20.000 euros por cupón. Además de esto, en laSexta puedes consultar todos los terceros premios adicionales que, a modo de pedrea, reparten 100 euros por cupón.

→ Comprobar el Cupón Extra de Navidad de la ONCE