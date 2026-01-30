Super Once de hoy | Comprueba los resultados de los sorteos del viernes (30 de enero de 2026)

Llegan los últimos 5 sorteos de enero para el Super Once, que ofrece sus resultados durante todo el día, desde la mañana hasta la noche. Descubre su lista de números ganadores en laSexta.

Después del sorteo del Super Once del jueves, llega el de este viernes, 30 de enero de 2026. La ONCE regresa este último día de la semana laboral con sus cinco sorteos diarios de este juego, que reparte un premio de hasta un millón de euros. Las combinaciones extraídas en los sorteos de este viernes son:

Primer sorteo (10.00h): 01 05 12 22 25 33 36 40 49 53 54 55 56 57 59 60 63 66 67 69

Segundo sorteo (12.00h): pendiente de confirmación

Tercer sorteo (14.00 h): pendiente de confirmación

Cuarto sorteo (17.00h): pendiente de confirmación

Quinto sorteo (21.15h): pendiente de confirmación

El Super ONCE se juega cinco veces al día todos los días de la semana, a la vez que el Triplex. Las 20 extracciones de números del 1 al 50 se realizan a las 10.00, a las 12.00, a las 14:00, a las 17:00 y a las 21.15 horas, esta última junto al Cuponazo, el otro sorteo de la ONCE de los viernes.

Todos los premios del Super Once

Los premios que reparte el Super Once dependen de la cantidad de dinero apostado en la participación, los números apostados y la cantidad de aciertos. El premio máximo que se puede conseguir es de 1 millón de euros por euro apostado si entre los 20 números se aciertan 25. Por tanto, si apostamos 10 euros (el máximo permitido) por esa apuesta, el juego nos premiará con 10 millones de euros.

Por otro lado, la cantidad de números apostados es determinante para el premio. Obtendremos mayor recompensa si acertamos cinco cifras apostadas de cinco que si acertamos cinco, pero jugamos ocho.

JuegosONCE cuenta con otras loterías populares como el Cupón Diario (de lunes a jueves), el Cuponazo (viernes), el Sueldazo (sábado y domingo) o el Eurojackpot (también en viernes), un sorteo similar a Euromillones con una probabilidad ligeramente mayor de acierto.

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).