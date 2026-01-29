Super Once de hoy | Comprueba los resultados de los 5 sorteos del jueves (29 de enero de 2026)

Comprueba las cinco combinaciones de 20 números de cada uno de los cinco sorteos de Super 11 del jueves, uno de los dos juegos diarios de la ONCE.

Si la vida es una lotería, el sorteo del Super Once es como vivir intensamente. Porque cada poco tiempo, sorteo. Y otro sorteo. El Super 11 es uno de los sorteos más nuevos de la ONCE —el más joven es el Triplex— y su principal característica es que se trata de un juego que tiene cinco sorteos al día, cinco oportunidades cada día de hacerse con el premio de un millón de euros. Estas son las combinaciones ganadoras de los sorteos del jueves 29 de enero de 2026:

Primer sorteo (10.00h): 03 04 09 10 15 16 17 21 24 26 28 29 34 41 54 56 59 60 70 72

Segundo sorteo (12.00h): pendiente de confirmación

Tercer sorteo (14.00 h): pendiente de confirmación

Cuarto sorteo (17.00h): pendiente de confirmación

Quinto sorteo (21.15h): pendiente de confirmación

Remarcamos lo de los sorteos del día porque si eres nuevo en este juego debes saber que el Super Once se celebra todos los días, independientemente de si es fiesta o no, de si es verano o no. El Super Once (y el Triplex y, en general, el resto de loterías) nunca coge vacaciones. Por la noche, con el último sorteo del Super Once del día, la ONCE también da a conocer el número premiado de su último Cupón Diario de esta semana, antes de dar paso a los sorteos especiales de fin de semana.

Cómo funciona el sorteo del Super Once

Por un lado, este es el funcionamiento del sorteo en sí: en cada uno de los sorteos del Super 11 se extraen 20 números que van del 1 al 85. Por el otro, la manera en que se reparten los premios depende del número de aciertos y del dinero apostado, con un máximo (para la apuesta mínima, de 1 euro) de un millón de euros.

Para participar en el Super Once hay que elegir mínimo cinco números y máximo once y escoger el dinero que se apuesta por la jugada, entre 1 y 10 euros. En función del número de aciertos y del dinero jugado, el premio es uno u otro. Si, por ejemplo, juegas con una apuesta de 1 euro y cinco números y aciertas los cinco, el premio máximo es de 225 euros; si juegas con ocho números y aciertas todos, el premio asciende a 10.000 euros mientras que si aciertas siete, el premio es de 400 euros.

Premios máximos (apuesta básica)

Teniendo en cuenta una apuesta básica de 1 euro, estos serían los premios máximos en función de la cantidad de números de la combinación y aciertos:

Si juegas 5 números y aciertas los 5: 225 euros

Si juegas 6 números y aciertas los 6: 500 euros

Si juegas 7 números y aciertas los 7: 3.000 euros

Si juegas 8 números y aciertas los 8: 10.000 euros

Si juegas 9 números y aciertas los 9: 60.000 euros

Si juegas 10 números y aciertas los 10: 300.000 euros

Si juegas 11 números y aciertas los 11: un millón de euros

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).