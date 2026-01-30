Triplex de hoy | Comprueba los 5 resultados de los sorteos del viernes (30 de enero de 2026)

Triplex (ONCE): los cinco números premiados de los sorteos de este viernes

Llegan los últimos sorteos del mes para el Triplex y en laSexta, como siempre, podrás ir conociendo cada uno de sus resultados desde la celebración del primer sorteo (a las 10:00h) hasta el último del día (a las 21:15h).

El Triplex celebra este viernes 30 de enero sus habituales cinco sorteos diarios, a las 10:00h, a las 12:00h, a las 14:00h, a las 17:00h y a las 21:15h. A partir del primer sorteo del Triplex puedes ir consultando todos los números premiados del viernes.

Los juegos Triplex y Super Once están patrocinados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). En el caso del Triplex de la ONCE, estos han sido sus resultados del viernes 30 de enero de 2026:

Primer sorteo (10.00h): 664

Segundo sorteo (12.00h): pendiente de confirmación

Tercer sorteo (14.00 h): pendiente de confirmación

Cuarto sorteo (17.00h): pendiente de confirmación

Quinto sorteo (21.15h): pendiente de confirmación

Premios del Triplex de la ONCE

Los premios de este sorteo no son millonarios ni alcanzan grandes recompensas, sin embargo celebrando 5 sorteos diarios, las probabilidades de hacerte con el mayor de sus premios aumentan. Con un número de tres cifras como resultado, el premio del Triplex dependerá de la cantidad de cifras acertadas:

Si se aciertan las tres cifras en el mismo orden: 150 euros

Si se aciertan las tres cifras, en diferente orden: 10 euros

Si se aciertan las dos primeras cifras, en el mismo orden: 2 euros

Si las dos primeras cifras coinciden con las dos últimas del premio, en el mismo orden: 2 euros

Si se acierta sólo la primera cifra: 0,50 euros

Si se acierta sólo la última cifra: 0,50 euro

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).