El Día de Andalucía protagoniza el cupón del Sueldazo del sábado, uno de los sorteos de la ONCE

El 28 de febrero se celebra cada año el Día de Andalucía. Miles de andaluces ondean la bandera blanquiverde y muestran su orgullo por su patria, allá donde estén. Este año, la ONCE celebra el 28F con ellos.

Cada año, el 28 de febrero se celebra el Día de Andalucía. Es de los pocos festivos que se incluyen en el calendario laboral en el primer trimestre del año y que afectan a una gran cantidad de personas, en este caso a todos los residentes en cualquiera de las provincias de la comunidad autónoma. Durante este día, miles de andaluces abrazan su bandera, la blanquiverde, sus orígenes, su acento y su cultura y muestran su orgullo, tanto dentro como fuera de Andalucía.

Este año, fuera de las 'fronteras' andaluzas, Andalucía tendrá su propio homenaje por el 28 de febrero, gracias a un acuerdo sellado entre la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y la Junta andaluza para llevar su escudo, su 28F, a un cupón de uno de sus sorteos; concretamente, al del Sueldazo del sábado, el mismo 28 de febrero. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, junto al delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, y la presidenta del Consejo Territorial, Isabel Viruet, han presentado este cupón conmemorativo, que lleva la imagen de un mosaico que recoge parte del escudo de Andalucía con la mítica figura de Hércules entre las columnas que evocan el límite del mundo conocido.

En total, cinco millones de cupones se distribuirán por toda España para celebrar el Día de Andalucía de la mano de la ONCE. Sanz ha agradecido a la ONCE la labor que realiza, subrayando que es un "referente" en Andalucía y en el resto de España "por favorecer el desarrollo laboral y la autonomía personal de personas con discapacidad y por su contribución a la sociedad andaluza". De hecho, ha destacado cómo en 2024, la ONCE ha conseguido un "hito histórico", al lograr en sus casi 90 años de vida 77.000 empleados.

El 28 de febrero es una fecha que Andalucía celebra cada año a raíz del referéndum que se celebró en la comunidad autónoma, en 1980, que triunfó en siete de las ocho provincias andaluzas, pero no alcanzó el techo legal en Almería. Tras un amplio debate político, la modificación de la la Ley Orgánica de modalidades de referéndum permitió desbloquear la autonomía andaluza, que se completó con la aprobación del Estatuto de Autonomía de nuevo en referéndum.

Los antecedentes del 28F: la lucha por 'Tierra y Libertad' que precedió el referéndum de autonomía de Andalucía

Un año más tarde, el 28 de febrero de 1981, la Asamblea de Parlamentarios de Andalucía se reunió en Córdoba para analizar el proyecto deEstatuto de Autonomía. El 1 de marzo, tras dos jornadas de debate, los diputados aprobaron por mayoría el llamado Estatuto de Carmona, y el estatuto de autonomía para Andalucía quedó aprobado por unanimidad el 12 de febrero en la localidad sevillana tras finalizar el texto. Años más tarde se empezaron a transferir las competencias del Gobierno central a la Junta de Andalucía.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.