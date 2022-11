Dado que hasta las 21:25 horas no dará comienzo el sorteo del 11 del 11, nos disponemos a informarte de todas las cuestiones sobre el evento de la ONCE. Información que será de gran utilidad tanto para los jugadores que ganen algún premio como para los que no: premios, impuestos, posibles caprichos, horario, cómo cobrar los premios...

¡Suerte a todos!