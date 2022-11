Ya ha empezado la cuenta atrás para uno de los sorteos más esperados de la ONCE, el del 11 del 11. Ese que reparte un premio de 11.000.000 de euros al que acierte las cinco cifras y serie ganadora. Cabe recordar que el galardonado no se hará con esta cantidad, pues faltaría descontar el porcentaje que se queda Hacienda de todos los premios que superan los 40.000 euros. Como es el caso del sorteo de la ONCE del 11 del 11.

Así, en el caso del primer premio del sorteo del 11 del 11 - premiado con once millones de euros -, 2.192.000 euros son para Hacienda y 8.808.000 euros para el ganador. ¿Y qué hay que hacer para optar a hacerse con esta cantidad? Comprar, al menos, un décimo.

Los boletos para el sorteo de este viernes se pueden comprar por un precio de 6 euros a los vendedores de la entidad. ¿Dónde? En los puntos de venta acreditados o por internet, en la página oficial de JuegosONCE. Si eres de los que prefiere la compra online, debes saber que necesitarás acceder a tu cuenta con tu DNI y contraseña o bien registrarte en JuegosONCE de manera gratuita, tal y como explican en la web de la citada entidad.

¿Hasta qué hora se pueden comprar los décimos del sorteo del 11 del 11?

El sorteo especial de 11 del 11 de la ONCE se celebrará a las 21:25 horas y podrá seguirse en directo desde la web de laSexta. Sin embargo, sus jugadores podrán adquirir sus números hasta las 21:00 horas.

Solo así se podrá optar a adquirir alguno de los premios (que puedes consultar en este enlace), como el más atractivo de todos ellos: 11.000.000 de euros a las cinco cifras y serie. O los otros premios más pequeños: