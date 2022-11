El sorteo 11 del 11 de la Organización Nacional de Ciegos Españoles se juega el próximo viernes 11 de noviembre, con su premio especial de 11 millones de euros a un solo acertante. Esta cantidad millonaria será para el jugador que acierte el número principal de cinco cifras y, adicionalmente, el número de serie correspondiente. También hay otros 11 premios de un millón de euros para otras once combinaciones de número y serie.

Los jugadores que estas cifras no son las que recibe el ganador en caso de acertar, ya que los grandes premios están sujetos a tributación. Según dicta la legislación, para todos aquellos que superen los 40.000 euros la Agencia Tributaria aplica un gravamen especial del 20% sobre la cantidad por encima de esa cifra.

En el caso del sorteo 11 del 11 de la ONCE, el premio especial de 11 millones de euros, los once premios de 1 millón y el primer premio de 50.000 no se cobran íntegramente. En el primer caso, 2.192.000 van a parar a Hacienda, por lo que el ganador recibe finalmente 8.808.000 euros.

Los once ganadores del premio de 1 millón de euros reciben, tras hacer la Agencia Tributaria los cálculos pertinentes, 808.000 euros, quedándose el Estado con 192.000 euros. Para los ganadores del premio de 50.000 euros, Hacienda retiene 2.000 euros, recibiendo el jugador 48.000.

Premios menores

El resto de las categorías, al encontrarse la recompensa por debajo de los 40.000 euros, están exentas de tributación y reciben el total del premio íntegro. Te detallamos estas categorías a continuación:

2.000 euros por las cinco cifras de la segunda a la duodécima extracción (sin serie)

por las cinco cifras de la segunda a la duodécima extracción (sin serie) 1.200 euros a las cuatro últimas cifras de la primera extracción

a las cuatro últimas cifras de la primera extracción 120 euros a las tres últimas cifras

a las tres últimas cifras 12 euros a las dos últimas cifras

a las dos últimas cifras 6 euros a la última cifra (reintegro)

De cualquier manera, en caso de ganar un premio sujeto a gravamen, ONCE hará el cálculo de retención correspondiente e ingresará el importe final en la cuenta virtual de JuegosONCE del ganador o en su cuenta bancaria, si el cupón se adquiere a través de la red de venta de la ONCE. Dependiendo de la disponibilidad en estos puntos, también es posible que el dinero sea abonado en ellas.

Dónde ver el 11 del 11 de la ONCE

Sigue la última hora del sorteo extraordinario de la ONCE en laSexta.com y comprueba todas las combinaciones ganadoras del juego del 11 de noviembre. Si no puedes seguirlo en directo, tendrás tras el sorteo toda la información necesaria para saber si eres uno de los ganadores.