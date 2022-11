La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) organiza como cada 11 de noviembre su Sorteo Extraordinario 11 del 11, con un premio especial de 11 millones de euros para un solo acertante de número de cinco cifras y serie.

La combinación ganadora corresponde al número pendiente de confirmación y a la serie pendiente de confirmación. Las otras 119 series obtienen un premio de 50.000 euros.

En cuanto a los once premios de 1 millón de euros van a parar a las siguientes combinaciones de cifra y serie: pendientes de confirmación.

Los números que no acierten la serie se llevan 2.000 euros de recompensa. También se llevan premio los cupones cuyas últimas cuatro cifras coincidan con las del primer premio (1.200 euros); las tres últimas (120 euros); las dos últimas (12 euros) y las que coincidan en las unidades, que se llevan el reintegro (6 euros).

Ganador en Otura en 2022

El 11 del 11 de la ONCE es uno de los premios más ansiados por los jugadores de lotería, pero cada año solo puede haber un potencial ganador, y a veces el premio de 11 millones de euros no llega a repartirse por no venderse el cupón con la combinación de número y serie.

El año pasado sí hubo ganador: fue en la localidad granadina de Otura, donde también se vendieron nueve cupones premiados con los 50.000 euros de las cinco cifras sin serie. Los premios de un millón de euros se repartieron por toda España: Asturias, Extremadura, Galicia y Murcia fueron las comunidades agraciadas.

El premio que se lleva Hacienda

La Agencia Tributaria se queda con parte de los premios grandes del sorteo del 11 del 11 de la ONCE. Del premio de 11 millones, la cantidad retenida por Hacienda es de 2,192 millones de euros, por lo que el ganador, en caso de haberlo, recibiría 8,808 millones de euros.

Los ganadores del millón de euros reciben finalmente 808.000 euros, tras la retención de 192.000 por parte de la Agencia Tributaria. Por último, aquellos que acertaron el número principal pero no la serie reciben 48.000 euros.