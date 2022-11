Alguien será 11 millones de euros más rico este viernes 11 de noviembre de 2022, pues uno de los participantes del sorteo de la Organización Nacional de Ciegos Españoles se embolsará este primer premio.

Para saber si eres el agraciado con esta cifra - o con algún otro de los premios de la entidad, que tampoco están mal - debes esperarte a las 21:30 horas del viernes, momento en el que se conocerán las combinaciones agraciadas. Así, cabe recordar el resto de premios que se sortearán entonces:

119 premios de 50.000 euros a las cinco cifras.

1.080 premios de 1.200 euros a las cuatro últimas cifras.

10.800 premios de 120 euros a las tres últimas cifras.

108.000 premios de 12 euros a las dos últimas cifras.

1.080.000 premios de 6 euros a la última cifra.

¿Y qué se puede hacer con todo este dinero? Por opciones no será. Te damos algunas a continuación.

¿Qué comprar con el premio de 11 del 11?

Antes que nada, cabe señalar que el ganador del primer premio de la ONCE no se embolsará toda esta cantidad. ¿El motivo? Hay que pagar una parte a Hacienda. Bueno, directamente ella se queda un porcentaje.

Según dicta la legislación, para todos aquellos que superen los 40.000 euros la Agencia Tributaria aplica un gravamen especial del 20% sobre la cantidad por encima de esa cifra. Así, en el caso del primer premio de once millones de euros, 2.192.000 van a parar a Hacienda, por lo que el ganador recibe finalmente 8.808.000 euros.

Esta cantidad es más que suficiente para irnos de viaje a uno de los destinos más deseados: Egipto. De hecho, allí se está celebrando la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Ha sido precisamente en ese evento internacional donde un ministro egipcio ha lanado una advertencia: como todo siga igual, las pirámides van a desaparecer en 100 años. Dios no lo quiera, pero quizás es momento de escaparse a verlas por lo que pueda pasar.

Así, un buen alojamiento en el que descansar después de largas caminatas para recorrernos las pirámides puede ser el Four Seasons Hotel Cairo at The First Residence. Por 900 euros la noche, podrás disfrutar de sus maravillosas habitaciones de lujo para dos personas junto al Nilo a las propias pirámides.

Otra de las alternativas, que está muy de moda, es la de comprar una caravana para recorrerse el mundo. O España, para empezar por algo. Por 60.000 euros se pueden adquirir algunos de los modelos para cuatro personas de la web madrileña Caravaningk2. Una vez adquirida la caravana de tus sueños, solo debes planear una buena ruta para estrenarla.

Dedes el portal experto Viajestic dan algunas ideas: la frontera vascofrancesa, Asturias, Los Pirineos, Galicia y Mallorca.

Si eres de los que prefiere el mar siempre podrás decantarte por un crucero. En la web de El Corte Inglés hay varias alternativas. Una de ellas es el crucero por Sudamèrica por 4.900 euros, con paradas en Argentina, Brazil y Uruguay. Eso sí, al ser el ganador del 11 del 11 siempre puedes permitirte pagar un poco más para dormir en una habitación con vistas al mar.