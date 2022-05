La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) celebra este domingo 1 de mayo el sorteo del Cupón Extra del Día de la Madre, a partir de las 21:15 horas. El premio más grande es de 17 millones de euros para un solo cupón que acierte la combinación ganadora y la serie, y 40.000 euros a todos los cupones restantes que tengan el número de cinco cifras. Sigue en laSexta.com para conocer los resultados del sorteo.

Este domingo 1 de mayo la suerte de la ONCE del Día de la Madre ha premiado al número pendiente de confirmación. De las 100 series de ese número, la pendiente de confirmación se lleva los 17 millones de euros. El resto de cupones obtiene 40.000 euros.

Los boletos que compartan las cuatro últimas cifras se llevan 1.500 euros. Aquellos que coincidan en las tres últimas reciben 100 euros. Los que tengan las mismas dos últimas cifras se llevan 10 euros, y aquellos que compartan las unidades reciben el reintegro de 5 euros.

¿Dónde y cómo cobrar los premios de la ONCE del Día de la Madre?

Si has resultado ganador de uno de los premios del Día de la Madre, recuerda que puedes cobrar tu premio por varias vías que pone la ONCE a tu disposición. Al comprar la participación en la web de JuegosONCE, el montante del premio ganado se ingresa directamente en la cuenta virtual utilizada para realizar la participación. En caso de ser superior a 40.000 euros, la ONCE hará la deducción automáticamente, ingresando el premio neto.

En caso de haber adquirido un cupón en formato físico, el premio puede reclamarse en puntos de venta y oficinas de la ONCE, siempre dependiendo de la disponibilidad de dinero en estos lugares. También se puede reclamar a través de las entidades bancarias asociadas a la organización:

Abanca

BMN

Caixabank

Correos

Sabadell

Santander

¿Cuánto se queda Hacienda de la ONCE del Día de la Madre?

De los premios del Cupón Extra del Día de la Madre de la ONCE solo uno está sujeto a tributación: el de 17 millones de euros, otorgado al acertante de número y serie. Hacienda se queda de éste con algo más de 3,2 millones de euros, por lo que la cantidad que recibe el ganador único del sorteo se queda en casi 13,8 millones de euros.

De las categorías restantes, el siguiente premio en cantidad es el que se da a las 99 series restantes que acierten el número de cinco cifras del sorteo, siendo la recompensa de 40.000 euros. Al ser éste el límite exento de tributación, los premios de esta categoría y las restantes se cobran de manera íntegra.

¿Qué otros Sorteos Extraordinarios de la ONCE se juegan?

El Sorteo del Día de la Madre no es el único que la ONCE organiza de manera extraordinaria a lo largo del año. El Sorteo del Día del Padre, el de Verano o el de Año Nuevo son algunos de los juegos que se han hecho tradicionales en España a lo largo de los años. En ellos se juegan premios multimillonarios para una sola persona, aunque se reparten muchos más premios en diferentes categorías.