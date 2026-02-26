La Primitiva de hoy continúa con un bote millonario: más de 113 millones de euros en juego

El sorteo de La Primitiva continúa sin acertantes de categoría especial, por lo que el bote aumenta de manera considerable, habiendo alcanzado (y superado ya varias veces) su récord histórico.

Hace unas semanas, Loterías y Apuestas del Estado anunciaba a bombo y platillo que el sorteo de La Primitiva había alcanzado su bote récord. Hoy, semanas después de aquello, cada día que pasa vuelve a batirse ese récord, al acumularse 113,5 millones de euros. El bote de La Primitiva, igual que el de otros sorteos como el de Euromillones o la Bonoloto —aunque este, a menor escala—, va creciendo según se van sucediendo sorteos sin acertante de categoría especial.

En el último sorteo de La Primitiva, el del lunes, no se registraron ni acertantes de categoría especial ni de primera categoría: el primero tiene lugar cuando su boleto tiene los seis números de la combinación ganadora más el reintegro, mientras que el de primera categoría necesita tener únicamente los seis dígitos que se extraen en el sorteo.

Sí hubo dos acertantes de segunda categoría, que accedieron a un premio unitario de algo más de 86.000 euros, además de muchos otros premios menores. Ahora, de existir un boleto en el sorteo que se celebra este jueves, 26 de febrero, con los seis números ganadores y el reintegro, un acertante único podría hacerse con estos más de 113 millones de euros, una cifra nunca alcanzada en este sorteo.

Hasta ahora, el mayor bote repartido por La Primitiva fue de algo más de 101 millones de euros, que se repartió hace más de una década: el 15 de octubre de 2015, una persona con la combinación ganadora y el reintegro de aquella jornada había validado su boleto en Barcelona.