💰La Primitiva de hoy | Comprobar el ganador del bote del lunes 23 de febrero de 2026

Comprobar premios de La Primitiva (lunes) del primer sorteo de la semana

Este lunes, 23 de febrero, el sorteo de La Primitiva continúa batiendo récords: hasta 110,5 millones de euros puede llevarse un acertante de categoría especial.

Para este lunes 23 de febrero de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de la La Primitiva, con un bote acumulado de 110,5 millones de euros, el mayor de la historia:

Combinación ganadora: pendiente de sorteo

Número complementario: pendiente de sorteo

Reintegro: pendiente de sorteo

Joker: pendiente de sorteo

Además de este, también puedes revisar los resultados del Super Once y del Triplex, así como el del Cupón Diario, todos de la ONCE y la Bonoloto.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).