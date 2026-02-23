Ahora

Bote millonario

💰La Primitiva de hoy | Comprobar el ganador del bote del lunes 23 de febrero de 2026

Este lunes, 23 de febrero, el sorteo de La Primitiva continúa batiendo récords: hasta 110,5 millones de euros puede llevarse un acertante de categoría especial.

Comprobar premios de La Primitiva (lunes) del primer sorteo de la semanaComprobar premios de La Primitiva (lunes) del primer sorteo de la semanalaSexta

Para este lunes 23 de febrero de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de la La Primitiva, con un bote acumulado de 110,5 millones de euros, el mayor de la historia:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número complementario: pendiente de sorteo
  • Reintegro: pendiente de sorteo
  • Joker: pendiente de sorteo

Además de este, también puedes revisar los resultados del Super Once y del Triplex, así como el del Cupón Diario, todos de la ONCE y la Bonoloto.

